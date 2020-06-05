Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 июня
USD ЦБ: 69,02 (+0,67) Quote, 04 июн, 16:13
Курс евро на 5 июня
EUR ЦБ: 77,32 (+0,7) Quote, 04 июн, 16:13
Почему глобального краха на рынке автопродаж удалось избежать РБК и Авито Авто, 08:05 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 08:03 РБК Pro: почему онлайн-ретейл и удаленка не заменят ТЦ и офисы Pro, 08:00 Водители заявили о готовности отдавать сведения о себе в обмен на скидки Технологии и медиа, 08:00 Глава ВФЛА сообщил о сложном финансовом состоянии организации Спорт, 07:56 Мы выживем: как лондонские кафе возвращаются к обычной жизни — Bloomberg Pro, 07:54 Эксперты назвали самые высокооплачиваемые отрасли в России Общество, 07:49 Жители европейской части России увидят лунное затмение Общество, 07:46 «Ъ» сообщил о тестировании устройств для онлайн-контроля скорости машин Общество, 07:37 Притягательный кремний: почему в кризис ИТ-специалисты рвутся за границу Pro, 07:23 Меркель назвала нынешний экономический кризис самым тяжелым в истории ФРГ Политика, 07:09 Как поступить в европейскую бизнес-школу из топ-50 со стипендией РБК и Венский университет, 07:08 Работники отстраненной Федерации легкой атлетики пожаловались на долги Спорт, 07:00 Российские банки нарастили расходы на рекламу перед кризисом Финансы, 07:00
Общество ,  
0 

«Ъ» сообщил о тестировании устройств для онлайн-контроля скорости машин

На новые автобусы и троллейбусы, а впоследствии и на грузовики, хотят установить онлайн-тахографы. Система, которая фиксирует нарушения в онлайн-режиме, позволит уменьшить нагрузку на дорожных инспекторов, считают в Минтрансе
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В России началось тестирование онлайн-тахографов — устройств, которые фиксируют превышение скорости или нарушение режима труда и отдыха водителей, сообщает «Коммерсантъ». Соответствующий законопроект разработал Минтранс, осенью документ будет внесен в правительство.

Сейчас решение о штрафах за нарушение принимают инспекторы ГИБДД, а внедрение онлайн-тахографов позволит автоматизировать этот процесс. По словам источника издания в отрасли, мера призвана снизить нагрузку на инспекторов и уменьшить их количество на дорогах.

Минтранс предлагает устанавливать онлайн-тахографы только на новые машины, пишет газета со ссылкой на документ. В тестировании будет участвовать пассажирский транспорт (автобусы и троллейбусы) в 20 крупнейших агломерациях, а в перспективе на эти устройства переведут все новые грузовики и автобусы. Сейчас прорабатывается их взаимодействие с системой передачи данных, сообщил гендиректор ФБУ «Росавтотранс» Сергей Двойных.

Автомобили в России оснастят датчиками оповещения о нарушении ПДД
Общество
Фото: Максим Блинов / «РИА Новости»

Получать и обрабатывать данные будет автоматизированная информационная система «Тахографический контроль». В Минтрансе пояснили газете, что ее функциональная часть уже создана и проходит «процедуру расширения». В период пилотного проекта штрафы за нарушение не будут назначаться в онлайн-режиме, отметил Двойных.

Участие в проекте подтвердил производитель автобусов ЛиАЗ. В «Мострансавто» предложений о тестировании устройств не поступало, но компания готова обсудить вопрос, заявил гендиректор предприятия Владислав Мурашов. На КамАЗе на запрос издания не ответили.

Опрошенные газетой юристы и участники рынка сомневаются, что показатели тахографа могут корректно применяться для дистанционного назначения штрафов. «Для замера будет использоваться только спутниковый сигнал, который дает большие погрешности, особенно в условиях плотной застройки», — отметил юрист движения «Свобода выбора» Сергей Радько

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Минтранс, штрафы, ГИБДД
Материалы по теме
Минтранс разработал ПДД для электросамокатов, моноколес и гироскутеров
Общество
Власти запустят онлайн-сервис по обжалованию штрафов за нарушение ПДД
Общество
В России вступили в силу новые правила эксплуатации старых автомобилей
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter