«Ъ» сообщил о тестировании устройств для онлайн-контроля скорости машин

На новые автобусы и троллейбусы, а впоследствии и на грузовики, хотят установить онлайн-тахографы. Система, которая фиксирует нарушения в онлайн-режиме, позволит уменьшить нагрузку на дорожных инспекторов, считают в Минтрансе

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В России началось тестирование онлайн-тахографов — устройств, которые фиксируют превышение скорости или нарушение режима труда и отдыха водителей, сообщает «Коммерсантъ». Соответствующий законопроект разработал Минтранс, осенью документ будет внесен в правительство.

Сейчас решение о штрафах за нарушение принимают инспекторы ГИБДД, а внедрение онлайн-тахографов позволит автоматизировать этот процесс. По словам источника издания в отрасли, мера призвана снизить нагрузку на инспекторов и уменьшить их количество на дорогах.

Минтранс предлагает устанавливать онлайн-тахографы только на новые машины, пишет газета со ссылкой на документ. В тестировании будет участвовать пассажирский транспорт (автобусы и троллейбусы) в 20 крупнейших агломерациях, а в перспективе на эти устройства переведут все новые грузовики и автобусы. Сейчас прорабатывается их взаимодействие с системой передачи данных, сообщил гендиректор ФБУ «Росавтотранс» Сергей Двойных.

Получать и обрабатывать данные будет автоматизированная информационная система «Тахографический контроль». В Минтрансе пояснили газете, что ее функциональная часть уже создана и проходит «процедуру расширения». В период пилотного проекта штрафы за нарушение не будут назначаться в онлайн-режиме, отметил Двойных.