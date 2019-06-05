СК завел дело после отказа турбазы принять школьников с ВИЧ

Уголовное дело возбудили по статье о нарушении равенства прав и свобод человека и гражданина. Один из благотворительных фондов региона планировал организовать отдых 30 ВИЧ-положительных детей и 20 взрослых на турбазе

База отдыха «Спортивная деревня Новинки» (Фото: novinkibaza / VK)

Следователи завели уголовное дело в связи с нарушением равенства прав и свобод человека, после того как одна из турбаз в Нижегородской области отказалась принять на отдых группу детей с ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба местного главка Следственного комитета, а также «РИА Новости» со ссылкой на руководителя благотворительного фонда СТЭП Ольгу Кузьмичеву.

Дело возбуждено по ст. 136 УК РФ. По версии следователей, в мае учредитель благотворительного фонда забронировала места на базе отдыха «Спортивная деревня Новинки» в одноименном поселке в Богородском районе региона для проведения реабилитационных профилактических мероприятий «с детьми, имеющими хроническое заболевание». Кузьмичева уточнила, что речь идет о детях с ВИЧ-инфекцией.

В конце месяца фонд оплатил базе отдыха за проживание 30 детей и 20 взрослых 50 тыс. руб. с 7 по 9 июня. А спустя несколько дней ее представитель уведомил учредителя фонда, что «организация без каких-либо законных оснований отказывается предоставить места для проживания детей по причине наличия у них заболевания». Внесенные авансом деньги были возвращены.

«Противоправными действиями представителя базы отдыха допущена дискриминация прав и свобод детей, требующих социальной поддержки общества и государства», — подчеркивается в сообщении следователей.

Как уточняет «РИА Новости», руководство турбазы выдвигает свою версию случившегося: организаторы поездки, по их словам, сами забрали внесенные деньги, отказавшись проводить инструктаж с коллективом турбазы по работе с людьми с ВИЧ.