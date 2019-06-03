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BRENT $66 (-2,29%) прогноз BNP Paribas к 30.06.20
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Общество ,  
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Роспотребнадзор начал проверку из-за недопуска детей с ВИЧ на турбазу

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области проводит проверку после сообщений о ВИЧ-положительных детях, которым отказали в отдыхе на турбазе «Новинки». Об этом РБК сообщили в пресс-службе управления.

5 июня ведомство проведет совещание с представителями турбазы, директором благотворительного фонда «СТЭП» Ольгой Кузьмичевой и детским омбудсменом Нижегородской области. Как сообщили в пресс-службе, Роспотребнадзор намерен провести семинар для сотрудников спортивной деревни «Новинки» «и рассказать о способах передачи ВИЧ-инфекции».

Как рассказала РБК Кузьмичева, фонд хотел привезти на турбазу 50 человек, в том числе детей с вич-положительным статусом. «Хотели оказать им социальную, психологическую поддержку. Но за четыре дня до мероприятия нам отказали в размещении — сказали, что сотрудники боятся работать с такими людьми», — сообщила она.

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Кузьмичева пыталась объяснить сотрудникам турбазы, что ВИЧ не передается бытовым путем, но ее не стали слушать. «Потом мой заместитель ездил забирать аванс, тоже пытался с ними поговорить, но результата не было», — рассказала директор фонда.

По ее словам, администрация спортивной деревни не просила ее и ВИЧ-положительных людей рассказать, какие правила нужно соблюдать при общении с ними. «Я уже много лет читаю лекции на эту тему. Неужели я бы отказалась, если бы меня попросили?» — заявила Кузьмичева. Директор фонда добавила, что после огласки в СМИ с ней связались представители администрации лагеря и предложили встретиться, но она не смогла прийти на встречу.

Теги: ВИЧ-инфицированные, дети, Нижний Новгород, новости РБК
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