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РЖД заморозили часть тарифов на билеты до Адлера и Анапы в мае

РЖД заморозили майские тарифы в купейных вагонах поездов до Адлера, Анапы и Кисловодска
Цены на билеты в Адлер, Анапу, Кисловодск, Минеральные Воды и Новороссийск заморозят на пиковый период мая. РЖД также увеличили скидку по невозвратному тарифу в купе на все поезда с 10 до 20% с 5 мая до конца 2023 года
РЖД RU000A0JXN05 ₽1 036,38 -0,08% Купить
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

На фоне высокого спроса на билеты на поезда до Адлера, Анапы, Кисловодска, Минеральных Вод и Новороссийска РЖД приняли решение заморозить в пиковый период мая тарифы на проезд в купейных вагонах.

«Стоимость билета не будет повышаться даже при дальнейшем увеличении спроса и уменьшении количества доступных мест», — говорится в сообщении перевозчика.

Благодаря этим мерам пассажиры сэкономят около 12% на поездке на юг России в период майских праздников. Также с 5 мая до конца 2023 года увеличена скидка по невозвратному тарифу в купе на все поезда с 10 до 20%.

В марте в РЖД сообщили, что с 28 апреля по 9 мая назначили более 800 дополнительных поездов на наиболее востребованных маршрутах.

Дополнительные поезда, в частности, будут курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом, Казанью, Нижним Новгородом, курортами Краснодарского края и Северного Кавказа, а также из Центральной России в Поволжье, Черноземье, на Урал и в Карелию.

Количество дополнительных мест в дальних поездах составит около 3 млн, уточнили РЖД. Также там объявили специальную тарифную акцию для пассажиров поездов «Сапсан», планирующих поездки 1 и 9 мая. Они могли приобрести билеты по сниженным ценам.

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1 мая акция распространялась на два первых утренних рейса «Сапсана» из Москвы и Санкт-Петербурга. На «Сапсаны», отправляющиеся 9 мая, по фиксированным ценам можно будет приобрести первые 250 билетов в каждом поезде. Стоимость проезда в экономклассе составит от 1945 руб.

Праздничные дни в этом году пришлись на периоды с 29 апреля по 1 мая и с 6 мая по 9 мая. Ожидается, что пиковыми датами выезда будут 28 апреля и 5 мая, возвращения — 1 мая и 9 мая.

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РЖД тарифы Адлер Анапа Кисловодск поезд
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