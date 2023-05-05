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В Екатеринбурге загорелись два склада с пластиковым мусором

В Екатеринбурге загорелись склады с легковоспламеняющимися жидкостями на 2 тыс. кв м

На улице Базальтовая в южной части Екатеринбурга загорелся пластиковый мусор на промышленной площадке. Об этом сообщило региональное управление МЧС.

Площадь пожара достигла 2 тыс. кв. м. Горят два склада с легковоспламеняющимися жидкостями и резиной. 

МЧС наращивает группировку пожарных на месте. Информации о пострадавших нет.

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