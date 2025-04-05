В Аргентине основателя секты «Ашрам Шамбалы» обвинили в торговле людьми

21 россиянину, в том числе основателю секты «Ашрам Шамбалы», предъявили обвинение в торговле людьми, пишет Infobae. Руднев пытался получить гражданство Аргентины и вид на жительство в Бразилии с помощью ребенка 22-летней женщины

Константин Руднев (Фото: Ministerio de Seguridad Nacional)

Прокуратура Аргентины предъявила обвинение 21 гражданину России — 19 женщинам и двум мужчинам, в том числе основателю секты «Ашрам Шамбалы» Константину Рудневу, в торговле людьми, пишет Infobae.

По версии следствия, Руднев «разработал план получения аргентинского гражданства и вида на жительство в Бразилии» с помощью новорожденного сына 22-летней женщины, которую завербовал в Москве. Младенец родился в местной больнице 21 марта, и основатель секты добивался признания своего отцовства.

«Лицо, подающее заявление на натурализацию, должно иметь супруга или ребенка, являющихся гражданами Аргентины, и такая ситуация освобождает его [Руднева] от требования о двухлетнем непрерывном проживании, — пояснил прокурор в ходе слушаний.

Он также отметил, что двусторонние соглашения Аргентины и Бразилии позволяют резидентам свободно перемещаться между двумя странами и подавать заявления на получение вида на жительство.

Беременная россиянка со следами насилия пришла с двумя другими женщинами в местную больницу в департаменте Барилоче. Они не давали ей говорить, попытались зарегистрировать новорожденного под фамилией Руднева и обещали, что он посетит больницу в ближайшие дни. Это привлекло внимание медперсонала, который сообщил о произошедшем властям. Врачи отклонили просьбу сопровождавших из-за отсутствия правовых оснований и внесли в документы ребенка фамилию матери.

Прокуратура считает, что фигуранты дела привезли беременную россиянку в Барилоче «в целях сексуальной эксплуатации и рабства под видом духовных практик и занятий йогой». В ходе обысков были найдены инструкции кормления, наказаний и условий пребывания в арендованных сектой домах, именные тарелки и бутылки с водой, запертые помещения для хранения продуктов питания, эротическая одежда, парики и грибы, которые проверяют на наличие галлюциногенных свойств.

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