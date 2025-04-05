Коротков написал сценарии к таким фильмам, как «Затерянный в Сибири» Митты, «Ехали два шофера» Котта, «9 рота» Бондарчука, «Стиляги» Тодоровского. В 2010 году он получил «Золотого орла» за сценарий к «Стилягам»

Умер сценарист Юрий Коротков, сообщила телекритик Арина Бородина в телеграм-канале. Ему было 69 лет.

Коротков написал сценарии к таким фильмам, как «Затерянный в Сибири» Александра Митты, «Авария — дочь мента» и «Волкодав» Михаила Туманишвили, «Американка» Дмитрия Месхиева, «Дикая любовь» Виллена Новака, «Ехали два шофера» Александра Котта, «9 рота» Федора Бондарчука, «Страна глухих» и «Стиляги» Валерия Тодоровского.

«Друзья и коллеги скорбят. Мои соболезнования всем, кто знал и работал с Юрием Коротковым. Замечательные истории он писал для кино. Вечная память», — написала Бородина.

Юрий Коротков родился 10 июня 1955 года. Окончил Литературный институт имени А.М. Горького и

Высшие курсы сценаристов и режиссеров (мастерская Семена Лунгина).

«Никакого универсального подхода нет. Если есть идея, она сама диктует и жанр, и стилистику, и построение. Но вообще я считаю, что все мои фильмы — мелодрамы. На мой взгляд, это самый высокий жанр. Если взять классику, Толстого, Чехова — это все истории любви в самых разных проявлениях. И «9 рота» не военная драма, а история о любви к Белоснежке, такой странной, потасканной Матери-Родине, которая провожает ребят на войну», — говорил о своей работе Коротков.

В 2010 году он получил «Золотого орла» за сценарий к «Стилягам».