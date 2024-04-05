 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Нью-Йорке приостановили работу аэропортов из-за землетрясения

Кэти Хокул: работа аэропортов JFK и Либерти временно приостановлена
Крупные аэропорты в Нью-Йорке и окрестностях временно приостановили работу из-за землетрясения магнитудой 4,8. Накануне российский генконсул Александр Захаров сообщил об эвакуации посетителей дипмиссии
Фото: Michael M. Santiago / Getty Images
Фото: Michael M. Santiago / Getty Images

Расположенные в Нью-Йорке международные аэропорты имени Джона Кеннеди (JFK) и Ньюарк приостановили свою работу после землетрясения магнитудой 4,8 в штате Нью-Джерси, сообщила губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул, трансляцию вел CBS. Она уточнила, что ведется оценка возможных последствий.

Bloomberg также передал, что в связи с произошедшим землетрясением полеты в двух крупных аэропортах на восточном побережье США были временно приостановлены.

FAA сообщило, что в международных гражданских аэропортах Либерти (Ньюарк) в штате Нью-Джерси, Ла-Гуардия в северной части Куинса в Нью-Йорке, а также в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке и в аэропорту Тетерборо в штате Нью-Джерси могут быть задержки приема рейсов в связи с землетрясением, передавал Fox Business.

«Землетрясение магнитудой 4,8 в Нью-Джерси может повлиять на некоторые средства воздушного движения в Нью-Йорке, Нью-Джерси, Филадельфии и Балтиморе», — сообщило Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в соцсети X (бывшая Twitter, заблокирована на территории России). Ведомство выразило надежду на скорейшее возобновление воздушного сообщения. Ранее регулятор сообщал, что в Нью-Йорке, Нью-Джерси, Филадельфии и Балтиморе могут быть затронуты объекты воздушного движения.

Непосредственных сообщений о повреждениях после землетрясения, которое ощущалось на северо-востоке и сосредоточилось вокруг станции Уайтхаус в Нью-Джерси, не поступало.

Международный аэропорт имени Джона Кеннеди расположен в районе Куинс в юго-восточной части Нью-Йорка, в 20 км к юго-востоку от Нижнего Манхэттена. Второй закрытый аэропорт Либерти располагается в черте городов Ньюарк и Элизабет в штате Нью-Джерси.

Накануне российский генконсул Александр Захаров сообщил, что посетителей консульства России в Нью-Йорке эвакуировали.

5 апреля произошло землетрясение магнитудой 4,8, по данным Геологической службы США, его эпицентр находился в штате Нью-Джерси, примерно в 80 км к западу от Манхэттена. CBS News отметил, что землетрясение произошло в боро (районе) Ливан в штате Нью-Джерси, в 64 км к западу от Нью-Йорка.

Подземные толчки, по информации Bloomberg, также ощущались на Лонг-Айленде и в долине Гудзона в Нью-Йорке. United Airlines сообщила агентству, что следит за ситуацией с авиаперевозками — несколько рейсов были перенаправлены из Ньюарка в другие аэропорты.

Российский гонщик "Формулы-1" рассказал как добился снятия санкций

Губернатор Мурманской области получил ножевое ранение

Крупнейшего производителя вина в России изъяли в собственность государства

Илон Маск прокомментировал возможное вступление Украины в НАТО

Полиция обыскала квартиру преступника, напавшего на губернатора Чибиса

В Москве оштрафовали водителя, перевозившего льва. Видео

Восемь человек пострадало в Ростовской области из-за взрыва дрона

Названы официальные цены на автомобили бренда Solaris

На графике нефти сформировался «золотой крест». Что это значит?
Авторы
Теги
Георгий Смирнов
землетрясение Нью-Йорк Нью-Джерси
Материалы по теме
В консульстве России прошла эвакуация из-за землетрясения в Нью-Йорке
Общество
Рядом с Нью-Йорком произошло землетрясение
Общество
У побережья Фукусимы произошло землетрясение магнитудой 6
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 6 апреля
EUR ЦБ: 100,13 (+0,06) Инвестиции, 16:46 Курс доллара на 6 апреля
USD ЦБ: 92,42 (+0,11) Инвестиции, 16:46
Появилось видео с места прорыва дамбы в Орске Общество, 21:12
Минюст включил писателя Михаила Веллера в реестр иноагентов Политика, 21:05
Глава Гагаузии допустила независимость автономии Политика, 20:59
В Нью-Йорке приостановили работу аэропортов из-за землетрясения Общество, 20:53
Первая ракетка России вышла в полуфинал турнира WTA в Чарльстоне Спорт, 20:50
Суд не стал арестовывать замглавы разработчика «Леонардо» Бизнес, 20:40
В Орске прорвало дамбу Общество, 20:37
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
В Севастополе отменили воздушную тревогу Политика, 20:36
МИД России призвал Армению не дать США и Евросоюзу «обмануть себя» Политика, 20:28
Украина продаст Maybach и 20 коллекционных часов Медведчука Политика, 20:24
Сын Леброна Джеймса выставил свою кандидатуру на драфт НБА Спорт, 20:23
Эксперты оценили поток грузов между Москвой и Петербургом после ввода ВСМ Бизнес, 20:22
Дасаев отказался назвать Акинфеева вратарем мирового уровня Спорт, 20:21
Российские борцы греко-римского стиля завоевали две лицензии на ОИ-2024 Спорт, 20:07