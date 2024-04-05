В Нью-Йорке приостановили работу аэропортов из-за землетрясения

Крупные аэропорты в Нью-Йорке и окрестностях временно приостановили работу из-за землетрясения магнитудой 4,8. Накануне российский генконсул Александр Захаров сообщил об эвакуации посетителей дипмиссии

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Расположенные в Нью-Йорке международные аэропорты имени Джона Кеннеди (JFK) и Ньюарк приостановили свою работу после землетрясения магнитудой 4,8 в штате Нью-Джерси, сообщила губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул, трансляцию вел CBS. Она уточнила, что ведется оценка возможных последствий.

Bloomberg также передал, что в связи с произошедшим землетрясением полеты в двух крупных аэропортах на восточном побережье США были временно приостановлены.

FAA сообщило, что в международных гражданских аэропортах Либерти (Ньюарк) в штате Нью-Джерси, Ла-Гуардия в северной части Куинса в Нью-Йорке, а также в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке и в аэропорту Тетерборо в штате Нью-Джерси могут быть задержки приема рейсов в связи с землетрясением, передавал Fox Business.

«Землетрясение магнитудой 4,8 в Нью-Джерси может повлиять на некоторые средства воздушного движения в Нью-Йорке, Нью-Джерси, Филадельфии и Балтиморе», — сообщило Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в соцсети X (бывшая Twitter, заблокирована на территории России). Ведомство выразило надежду на скорейшее возобновление воздушного сообщения. Ранее регулятор сообщал, что в Нью-Йорке, Нью-Джерси, Филадельфии и Балтиморе могут быть затронуты объекты воздушного движения.

Непосредственных сообщений о повреждениях после землетрясения, которое ощущалось на северо-востоке и сосредоточилось вокруг станции Уайтхаус в Нью-Джерси, не поступало.

Международный аэропорт имени Джона Кеннеди расположен в районе Куинс в юго-восточной части Нью-Йорка, в 20 км к юго-востоку от Нижнего Манхэттена. Второй закрытый аэропорт Либерти располагается в черте городов Ньюарк и Элизабет в штате Нью-Джерси.

Накануне российский генконсул Александр Захаров сообщил, что посетителей консульства России в Нью-Йорке эвакуировали.

5 апреля произошло землетрясение магнитудой 4,8, по данным Геологической службы США, его эпицентр находился в штате Нью-Джерси, примерно в 80 км к западу от Манхэттена. CBS News отметил, что землетрясение произошло в боро (районе) Ливан в штате Нью-Джерси, в 64 км к западу от Нью-Йорка.

Подземные толчки, по информации Bloomberg, также ощущались на Лонг-Айленде и в долине Гудзона в Нью-Йорке. United Airlines сообщила агентству, что следит за ситуацией с авиаперевозками — несколько рейсов были перенаправлены из Ньюарка в другие аэропорты.