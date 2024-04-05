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Суд в Германии запретил магазинам-автоматам работать по воскресеньям

Суд в Германии потребовал, чтобы магазины-автоматы соблюдали закон об отдыхе
Владельцам магазинов-автоматов запретили открывать их по воскресеньям по закону об отдыхе, закрепленному в Конституции Германии еще в 1919 году. В сети Tegut сообщили, что на этот день приходится до 30% еженедельного объема продаж
Фото: H.Tschanz-Hofmann / imago-images.de / Global Look Press
Фото: H.Tschanz-Hofmann / imago-images.de / Global Look Press

Суд в федеральной земле Гессен в центре Германии запретил работу сети продовольственных магазинов-автоматов Tegut по воскресеньям, сославшись на закон об отдыхе, пишет Financial Times (FT). Обязательный выходной в воскресенье был закреплен в Конституции страны в 1919 году и поддержан Конституционным судом в 2009-м.

Запуск полностью автоматизированных магазинов Tegut состоялся четыре года назад и был назван «окном в будущее шопинга», пишет FT. Позднее профсоюз работников сферы услуг Verdi подал в суд на ретейлера. По версии истца, сотрудникам розничной торговли, которые работают по гибкому графику, требуется гарантировать выходной в воскресенье, чтобы «провести время с семьей и друзьями». В профсоюзе также выразили обеспокоенность, что владельцы подобных точек будут добиваться либерализации правил торговли по воскресеньям.

По данным издания, Tegut включает в себя около 300 традиционных супермаркетов и 40 полностью автоматизированных мини-магазинов.

«Это совершенно нелепо», — приводит издание слова члена правления Tegut Томаса Штэба. В небольших магазинах сети «в основном [работают] встроенные торговые автоматы», на которые этот запрет не должен распространяться, считает топ-менеджер. Персонал присутствует там в течение недели, но по воскресеньям это не требуется, утверждает Штэб.

Суд квалифицировал эти торговые точки как магазины и обязал соблюдать законодательство о времени работы.

Профессор Кооперативного государственного университета Баден-Вюртемберга в Хайльбронне Стефан Рюшен назвал магазины-автоматы Tegut «одним из самых инновационных форматов розничной торговли в Германии». Он подчеркнул их важность для сельских жителей, где нет обычных продуктовых магазинов, а крупные сети находятся далеко.

Штэб не стал раскрывать финансовую отчетность магазинов-автоматов, но выразил удовлетворение показателями продаж и отзывами местных жителей. Он также отметил, что производительность таких торговых точек гораздо выше, чем у традиционных супермаркетов. По его утверждению, на воскресенье приходится 25–30% еженедельного объема торговли, поэтому обязательный выходной в этот день — «экономически болезненное» решение.

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Фото:Sean Gallup / Getty Images
За последние 30 лет Германия отменила большинство ограничений, которые в том числе обязывали закрывать магазины в 18:30 по местному времени в будние дни, пишет FT. Однако запрет на работу в воскресенье сохранился для большинства предприятий, за исключением ресторанов, заправок, киосков и аптек.

По данным издания, судебное решение касается только федеральной земли Гессен, однако даже там сохраняется юридическая возможность для работы магазинов рядом с железнодорожными станциями. Власти Гессена сообщили о готовности изменить законодательство для того, чтобы магазины-автоматы смогли работать по воскресеньям.

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Теги
Юлия Овчинникова
Германия работа магазинов отдых
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