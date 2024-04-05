Суд в Германии запретил магазинам-автоматам работать по воскресеньям
Суд в федеральной земле Гессен в центре Германии запретил работу сети продовольственных магазинов-автоматов Tegut по воскресеньям, сославшись на закон об отдыхе, пишет Financial Times (FT). Обязательный выходной в воскресенье был закреплен в Конституции страны в 1919 году и поддержан Конституционным судом в 2009-м.
Запуск полностью автоматизированных магазинов Tegut состоялся четыре года назад и был назван «окном в будущее шопинга», пишет FT. Позднее профсоюз работников сферы услуг Verdi подал в суд на ретейлера. По версии истца, сотрудникам розничной торговли, которые работают по гибкому графику, требуется гарантировать выходной в воскресенье, чтобы «провести время с семьей и друзьями». В профсоюзе также выразили обеспокоенность, что владельцы подобных точек будут добиваться либерализации правил торговли по воскресеньям.
По данным издания, Tegut включает в себя около 300 традиционных супермаркетов и 40 полностью автоматизированных мини-магазинов.
«Это совершенно нелепо», — приводит издание слова члена правления Tegut Томаса Штэба. В небольших магазинах сети «в основном [работают] встроенные торговые автоматы», на которые этот запрет не должен распространяться, считает топ-менеджер. Персонал присутствует там в течение недели, но по воскресеньям это не требуется, утверждает Штэб.
Суд квалифицировал эти торговые точки как магазины и обязал соблюдать законодательство о времени работы.
Профессор Кооперативного государственного университета Баден-Вюртемберга в Хайльбронне Стефан Рюшен назвал магазины-автоматы Tegut «одним из самых инновационных форматов розничной торговли в Германии». Он подчеркнул их важность для сельских жителей, где нет обычных продуктовых магазинов, а крупные сети находятся далеко.
Штэб не стал раскрывать финансовую отчетность магазинов-автоматов, но выразил удовлетворение показателями продаж и отзывами местных жителей. Он также отметил, что производительность таких торговых точек гораздо выше, чем у традиционных супермаркетов. По его утверждению, на воскресенье приходится 25–30% еженедельного объема торговли, поэтому обязательный выходной в этот день — «экономически болезненное» решение.
По данным издания, судебное решение касается только федеральной земли Гессен, однако даже там сохраняется юридическая возможность для работы магазинов рядом с железнодорожными станциями. Власти Гессена сообщили о готовности изменить законодательство для того, чтобы магазины-автоматы смогли работать по воскресеньям.
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