Германия стала третьей экономикой мира из-за рецессии в Японии

В Японии, вопреки прогнозам, снизилось частное потребление в связи с ростом цен, экономисты определили ситуацию как техническую инфляцию и предупредили, что сокращение продолжится из-за последствий землетрясения

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Японская экономика впала в рецессию: в четвертом квартале ВВП снизился на 0,4%, следует из предварительных данных правительства.

В третьем квартале также фиксировалось сокращение. Снижение ВВП в течение двух последовательных кварталов подряд в течение одного финансового года обычно считается технической рецессией. Как отмечают CNN, Bloomberg и CNBC, таким образом, Япония уступила Германии место третьей экономики мира в долларовом выражении.

Проблемы отчасти связаны с ростом цен на продукты питания, топливо и другие товары, что привело к сокращению частного потребления на 0,2%. Япония завозит из-за рубежа 94% топливных потребностей и 63% продуктов питания, а потому ослабление иены означает значительное подорожание стоимости жизни, объяснил CNN стратег из Japanmacro Нил Ньюман.

«К сожалению, в январе ситуация ухудшится после землетрясения в Японском море. Люди перестают тратить деньги во время стихийных бедствий», — предупредил экономист.

Землетрясение магнитудой 7,6 произошло на полуострове Ново в префектуре Исикава 1 января. Погиб 241 человек, по меньшей мере 23 тыс. все еще остаются в центрах временного размещения — из-за землетрясения более 60 тыс. домов полностью или частично уничтожены.

Инфляция в Японии замедляется, но «базовая инфляция» (инфляция без учета цен на продукты питания и энергоносители) в течение 15 месяц превышает целевой показатель японского регулятора.

Япония — последняя страна в мире, сохраняющая режим отрицательных ставок. Как отмечают CNBC и Reuters, многие на рынке ожидают отказа от отрицательных ставок в апреле.

Отрицательная ключевая ставка — это экстраординарный инструмент денежно-кредитной политики, при котором центральный банк страны устанавливает ключевую ставку на уровне менее нуля процентов. Отрицательные процентные ставки призваны стимулировать экономический рост. Из-за отрицательных ставок по депозитам наличные деньги теряют ценность, их нет смысла копить, тем более что вкладчику приходится платить банкам комиссию за их сохранность. Кредиты становится брать, наоборот, выгодно, благодаря чему объем заимствований растет, а вместе с ним расходы и инвестиции.

Экономисты выразили удивление показателя японской экономики. «Я был шокирован этими результатам. Воздействие роста цен оказалось больше, чем ожидалось», — поделился Ацуши Такеда, главный экономист Исследовательского института Иточ.

«Что особенно поражает, так это вялость потребления и капитальных затрат, которые являются ключевыми составляющими внутреннего спроса. Экономике по-прежнему будет не хватать импульса в течение некоторого времени без каких-либо ключевых факторов роста», — сказал старший экономист Dai-ichi Life Research Institute Йошики Шинке.