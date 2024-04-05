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Покушение на Чибиса ,  
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СК показал нож, которым ранили мурманского губернатора

СК показал место нападения и нож, которым ранили мурманского губернатора Чибиса
Сюжет
Покушение на Чибиса
На кадрах от СК показаны работа следователей на месте нападения на губернатора Андрея Чибиса и нож, которым его ранили. Напавшему назначили психиатрическую экспертизу

СК показал нож, которым ранили мурманского губернатора
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Следственный комитет показал виде с места нападения на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. На кадрах видны работа следователей, а также нож, которым ранили чиновника.

Мужчина с ножом атаковал губернатора вечером 4 апреля, когда тот завершил встречу с жителями Апатитов в ДК «Строитель». Чибис получил удар в живот, его доставили в реанимацию и прооперировали. После операции в телеграм-канале главы региона было опубликовано видео, где тот поблагодарил медиков.

Что известно о нападении на мурманского губернатора
Политика
Андрей Чибис

Напавшего задержали: им оказался 42-летний местный житель Александр Быданов, которого ранее уже привлекали к ответственности по ст. 115 УК за причинение легких телесных повреждений. В ходе допроса, по данным СК, мужчина заявил, что испытывал к губернатору неприязнь, хотя не был с ним лично знаком. Ему назначили психиатрическую экспертизу, следователи изучают содержимое телефона Быданова.

По факту происшествия заведено дело возбуждено дело по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности).

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Теги
Следственный комитет Андрей Чибис Мурманская область Апатиты
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