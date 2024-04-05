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Суд прекратил производство по фигуранту дела о ввозе икон со взрывчаткой

Псковский суд прекратил производство по фигуранту дела об иконах со взрывчаткой
Производство по одному из фигурантов дела об иконах со взрывчаткой прекратили «в том числе в связи с отзывом жалобы», говорится в материалах суда. По данным ФСБ, взрывчатку пытались ввезти с Украины через страны ЕС
Фото: ФСБ России
Фото: ФСБ России

Псковский областной суд прекратил судебное производство по одному из фигурантов дела о попытке провоза в Россию взрывчатки в православных иконах и церковной утвари Хочбару Джамалову, сообщает «РИА Новости».

Информация о прекращении производства в отношении Джамалова есть также на сайте инстанции. Там говорится, что решение принято «в том числе в связи с отзывом жалобы/представления». В материалах говорится, что дело поступило в суд 7 февраля, а два дня спустя по нему вынесли решение.

РБК направил запрос в Псковский областной суд.

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Фото:РИА Новости

Как пишет «РИА Новости», дело Джамалова изначально рассматривалось в нижестоящей инстанции — Псковском городском суде — той же судьей, что и дело другого фигуранта — Дмитрия Гратия, который сейчас находится под стражей. Последний, по данным источника агентства, был задержан 31 января, арестован 1 февраля на десять суток, а затем, 9 февраля, на два месяца. В феврале дела двух фигурантов поступили в апелляционную инстанцию. Гратию меру пресечения оставили без изменения, а по Джамалову производство прекратили, пишет агентство. У обоих, предположительно, есть гражданство Молдавии.

ФСБ 2 апреля отчиталась о пресечении ввоза взрывчатки в Россию. По данным ведомства, груз следовал с украинской территории через Румынию, Венгрию, Словакию, Литву и Латвию. Силовики заявили, что всего обнаружили 27 «закамуфлированных в иконы и готовых к применению самодельных взрывных устройств», 70 кг взрывчатого вещества, 91 электродетонатор и части выстрела к РПГ-7. Уголовное дело завели по п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК (контрабанда взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору). Ведомство сообщало об одном задержанном.

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При участии
Виктория Хабарова
Псковская область уголовное дело иконы взрывчатка ФСБ
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