Во ВШЭ оценили расходы россиян на кружки и репетиторов для детей

В 2021–2022 учебном году родители потратили ₽2,1 трлн на образование детей, подсчитал Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. Больше всего уходит на кружки, секции и репетиторов

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Расходы российских семей на основное и дополнительное обучение дошкольников, школьников и студентов в 2021–2022 учебном году (последние доступные данные) составили 2,127 трлн руб., что эквивалентно почти половине государственных трат на образование. Такие данные приводит Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ в информационном бюллетене «Расходы населения на образование детей и молодежи: анализ статистических и социологических данных».

Расходы бюджетов всех уровней на образование в 2021 году составили около 4,6 трлн руб., указывает ИСИЭЗ со ссылкой на данные Федерального казначейства. По данным об исполнении консолидированного бюджета России и внебюджетных фондов, госрасходы на образование составили в 2021 году чуть больше — 4,69 трлн руб.

«Таким образом, дофинансирование сферы образования населением превышает 45% объема средств, выделенных государством», — отмечается в исследовании.

Официальных данных о расходах государства на образование за 2022 год в открытом доступе нет.

Методология исследования ИСИЭЗ оперирует данными официальной статистики и результатами общероссийского офлайн-опроса домохозяйств с детьми в возрасте от полутора до 24 лет включительно, проведенного в июне—июле 2022 года в рамках Мониторинга экономики образования НИУ ВШЭ. Выборка составила 9 тыс. человек, она была разделена на четыре независимые равные подвыборки: родители дошкольников, школьников, студентов программ среднего специального и студентов высшего образования (по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры). Совокупные расходы домохозяйств по каждой из категорий рассчитывались путем умножения среднего размера расходов в данной категории на количество обучающихся в этой категории. Для этого использовались сведения из сводных статистических отчетов Минпросвещения, Минобрнауки и Росстата.

Совокупные расходы населения, связанные с получением детьми и молодыми людьми образования, складывались из:

дополнительных платных услуг и занятий — 45%, или 952,6 млрд руб.;

сопутствующих расходов (проживание в общежитии, учебники, канцтовары, спортивные товары и т.п.) — 30%, или 635,2 млрд руб.;

оплаты основного обучения — 19%, или 400,3 млрд руб.;

расходов на нужды образовательной организации — 6%, или 139,2 млрд руб.

Что касается дополнительного образования (952,6 млрд руб.), то наибольшая доля таких расходов (520 млрд руб.) приходится на различные образовательные организации, но не те, где ребенок получает основное образование. На репетиторов и частных педагогов в 2021–2022 учебном году родители потратили 261 млрд руб. Еще 171 млрд руб. пришелся на оплату дополнительных занятий в основных учебных заведениях.

Расходы на дошкольников

При оценке расходов семей на дошкольников ИСИЭЗ изучал семьи, в которых дети полутора—семи лет посещают детский сад, и семьи, в которых дети не ходят в сад, но посещают дополнительные занятия. Согласно статистическим данным, эти две группы составляют 93 и 7% соответственно.

В семьях детсадовцев в 2021–2022 учебном году совокупные расходы на образование составили 338,6 млрд руб. Основная их часть (почти 47%) приходилась на оплату услуг по присмотру и уходу в детском саду (родители вносят ежемесячную плату за присмотр и уход за детьми). Расходы родителей, чьи дети не посещают детский сад, составили 16,1 млрд руб., из них 11,6 млрд — это оплата дополнительных занятий и 4,5 млрд — сопутствующие расходы (канцелярские и спортивные товары, учебники, транспорт).

В расчете на одного ребенка образовательные расходы за учебный год, по оценке ИСИЭЗ, составили:

родительская плата за детский сад — 24,2 тыс. руб.;

дополнительные расходы (на охрану, оборудование, подарки) — 4,2 тыс. руб.;

дополнительные занятия в детском саду — 12,9 тыс. руб.;

дополнительные занятия вне детского сада, в том числе с репетиторами — 24 тыс. руб. у детсадовцев, 25,7 тыс. руб. у детей, не посещающих сад;

сопутствующие траты — 7,7 тыс. руб. у детсадовцев и 11,5 тыс. руб. у детей, не посещающих сад.

Траты на школьников и студентов

Совокупные расходы семей, связанные с образованием школьников, составили в 2021–2022 учебном году порядка 1,252 трлн руб. Это почти в 3,5 раза больше расходов семей на дошкольников, отмечает ИСИЭЗ.

Поскольку государственное школьное образование бесплатное, основные траты семей школьников (747 млрд руб., или 60%) приходятся на оплату дополнительного образования. Из них более половины (393,6 млрд руб.) составили расходы на кружки и секции вне школы, треть (248,8 млрд руб.) — на занятия с репетиторами, еще 104,6 млрд руб. пришлось на дополнительные занятия в школе.

Другая большая статья расходов родителей школьников — сопутствующие траты (на учебники, канцелярские товары, транспорт, форму, спорттовары). На это в 2021–2022 учебном году россияне потратили 384,7 млрд руб.

При расчете на одного школьника получается следующая структура родительских расходов за учебный год:

плата за обучение в школе — 225,6 тыс. руб. (при этом охват платными образовательными услугами в части общего школьного образования составляет только 1% от общего числа школьников, указывает ИСИЭЗ);

дополнительные взносы на нужды школы, подарки — 6,6 тыс. руб.;

кружки и секции в школе — 50 тыс. руб.;

кружки и секции вне школы — 66,5 тыс. руб.;

занятия с репетиторами — 64,1 тыс. руб.;

сопутствующие траты — 33,3 тыс. руб.

Расходы семей на образование студентов среднего профессионального образования составили 223,2 млрд руб., из них наибольшая часть приходится на сопутствующие траты (87,5 млрд руб., в частности, больший вес приобретают расходы на транспорт и компьютеры) и оплата основного обучения (64,8 млрд руб.).

Семьи студентов вузов потратили в 2021–2022 учебном году 297,4 млрд руб., из которых 136,4 млрд пришлось на оплату непосредственно обучения, 86,3 млрд — на сопутствующие расходы, 22,5 млрд — на оплату проживания.

Планы на экономию

Как выяснил ИСИЭЗ, по сравнению с 2020–2021 учебным годом расходы на образование выросли у половины семей, в том числе более чем у 20% — существенно. При этом сопутствующие траты росли быстрее, чем расходы на дополнительные образовательные услуги.

Вместе с тем подавляющее большинство будет стараться сохранить свое потребление в области образования, даже если доходы семьи существенно снизятся, показало исследование. В частности, согласно мнениям родителей, гипотетическое падение доходов на 20% не должно привести к массовому отказу от платного обучения по программам среднего профессионального и высшего образования: 90% студентов колледжей и 98% студентов вузов, плативших за обучение, будут стараться продолжить платное обучение.

По данным опроса образовательной компании Maximum Education, 25% опрошенных родителей школьников 5–11 классов планируют в 2023 году увеличить расходы на образование детей, в том числе дополнительное, писали «Ведомости». Более половины респондентов (66%) не планируют менять свои траты на образование, а 9% заявили о планах сократить в наступающем учебном году образовательные расходы.