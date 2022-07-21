Суд арестовал активы швейцарского Credit Suisse в России

Московский арбитраж запретил банку распоряжаться акциями двух «дочек» в России и заморозил €10 млн на счетах по требованию Транскапиталбанка. Тот не смог получить платеж по кредиту, потому что Credit Suisse следует санкциям

Фото: Antonio Calanni / AP

Транскапиталбанк (ТКБ), находящийся под блокирующими санкциями США, добился ареста в России активов швейцарского банка Credit Suisse, следует из материалов Арбитражного суда Москвы. Первым на судебное решение внимание обратило издание Frank Media. РБК направил запрос в Credit Suisse AG и Транскапиталбанк.

Как следует из определения, суд арестовал акции двух «дочек» Credit Suisse — Банк Кредит Свисс (Москва) и «Кредит Свисс Секьюритиз», запретив материнской структуре, а также регистратору РОСТ совершать с ними любые сделки. Кроме того, под арест попали чуть более €10 млн, принадлежащие швейцарскому банку, на счетах в московском подразделении.

По данным banki.ru, на 1 февраля московский Банк Кредит Свисс занимает в стране 112-е место по размеру активов (почти 34 млрд руб.) и 66-е место по капиталу (15,4 млрд руб.). Он оказывает услуги по работе с ценными бумагами и управлению частным капиталом и совершает операции на рынке межбанковского кредитования. На конец года Credit Suisse оценивал чистый кредитный риск по российским активам в 848 млн швейцарских франков (чуть меньше 49 млрд руб. по текущему курсу). Чистые активы двух своих дочерних структур в России, на которые как раз оказался наложен арест, банк оценивал в 195 млн швейцарских франков (11 млрд руб.).

Почему ТКБ решил судиться с Credit Suisse

Обеспечительные меры наложены по спору о синдицированном кредите, такие ссуды выдаются пулом банков для финансирования крупных проектов. Участники синдиката заключают с заемщиком договор по унифицированным условиям, а процессом выдачи и управлением задолженностью занимается выбранный банк-агент. Согласно материалам суда в марте 2021 года Транскапиталбанк присоединился к кредитному синдикату и выдал ссуду крупнейшему производителю легковых автомобилей Узбекистана — Uzauto Motors на €10 млн. Заемщик должен был погасить долг до 19 апреля 2022 года, перечислив деньги лондонскому подразделению Credit Suisse как кредитному агенту, чтобы тот уже совершил перевод в пользу ТКБ. Производитель так и сделал, но Credit Suisse не выполнил свои обязательства перед ТКБ, хотя вел переписку с российским банком, говорится в иске. 20 апреля Транскапиталбанк попал под блокирующие санкции США, предполагающие заморозку его долларовых активов и имущества.

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ТКБ аргументировал необходимость ареста российских активов Credit Suisse тем, что без обеспечительных мер ему будет сложно добиться возврата денег. Банк Credit Suisse AG зарегистрирован в Швейцарии, на территории «недружественной» России страны, а значит, выполняет все санкционные ограничения. После начала российской военной операции на Украине глава компании Томас Готтштейн заявил, что банк «рассматривает перспективы работы в России», не озвучив конкретных решений. ТКБ в своем иске отмечает, что «ответчиком предпринимаются действия, направленные на уменьшение объема, принадлежащего ему имущества» в России, поэтому нужно ограничить возможности Credit Suisse распоряжаться имуществом. Суд признал эти аргументы обоснованными.

В начале марта Ассоциация банков России предупредила ЦБ о проблемах, с которыми могут столкнуться российские игроки, участвующие в кредитных синдикатах. В частности, речь шла о рисках распада синдикатов, если соглашение заключено между подсанкционным банком и иностранными кредитными организациями — российские кредиторы из-за наложенных ограничений могут испытывать сложности как с переводом валютных траншей заемщикам, так и с получением платежей по ссудам. Второй риск реализовался, говорил источник РБК в банке, выдающем синдицированные кредиты. По его словам, российские игроки весной перестали получать выплаты по синдицированным кредитам от заемщиков из-за действий кредитных агентов — иностранные банки, выполняющие эти функции, отказывались проводить платежи, даже если российский кредитор не находится под санкциями. Эту проблему подтверждал еще один источник РБК на финансовом рынке.

Частично ее снял указ президента от 5 июля: российским должникам по синдицированным кредитам разрешили проводить платежи российским кредиторам напрямую, минуя платежных агентов из «недружественных» стран.