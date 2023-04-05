Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 апреля
EUR ЦБ: 86,72 (+2,1) Инвестиции, 04 апр, 16:28 Курс доллара на 5 апреля
USD ЦБ: 79,36 (+1,41) Инвестиции, 04 апр, 16:28
«Ростех» заявил о заинтересованности Минобороны в комплексах «Арена-М» Политика, 05:01
Работодатели стали реже увольнять сотрудников за публикации в соцсетях Общество, 05:00
Трамп рассказал о предложении прокурора урегулировать дело до суда Политика, 04:22
Трамп допустил, что доллар может перестать быть стандартом при расчетах Политика, 04:07
Трамп заявил, что мир на пороге ядерной мировой войны из-за Байдена Политика, 04:02
Трамп назвал самый позорный момент в истории США Политика, 03:56
Пентагон выразил надежду на сотрудничество с Финляндией по линии НАТО Политика, 03:44
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
Трамп заявил, что США «катятся в ад» Политика, 03:41
Студенты рассказали о первом в США классе по изучению порнологии Общество, 03:15
Bloomberg узнал о теплом отношении китайцев перед визитом Макрона в Китай Политика, 02:50
Bloomberg узнал о планах Японии принять проект о строительстве убежищ Политика, 02:49
Премьер-министр Венгрии Орбан поддержал Трампа Политика, 02:17
Болтон словами о Берии и Сталине отреагировал на обвинения Трампу Политика, 01:40
Клинтон выразил сожаление, что призвал Киев отказаться от ядерного оружия Политика, 01:12
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Общество ,  
0 

Работодатели стали реже увольнять сотрудников за публикации в соцсетях

SuperJob: в России работодатели стали реже увольнять сотрудников за публикации в соцсетях
В России число увольнений за публикации в соцсетях сократилось в два раза, по сравнению с 2020 годом, в разгар пандемии коронавируса. При этом работодатели стали чаще отказывать соискателям при приеме на работу
Фото: Natalia Chernohatova / URA.RU / ТАСС
Фото: Natalia Chernohatova / URA.RU / ТАСС

В России работодатели стали реже увольнять сотрудников за публикации в социальных сетях, чем в разгар пандемии COVID-19, однако участились отказы в трудоустройстве. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, поступившие в РБК.

Так, каждый двадцатый работодатель увольнял сотрудников за публикации, что в два раза меньше, чем в 2020 году. Активность работников в Сети сейчас так же реже отслеживается — лишь 18% компаний просматривают их посты и фотографии, а 61% организаций не интересуется их соцсетями.

При этом каждый четвертый работодатель (25%) признался, что у него был опыт отказа в трудоустройстве из-за публикаций. Еще 12% компаний признали, что отслеживают интернет-активность соискателей, но не отказывают в приеме на работу из-за фото и текстов. Большинство работодателей (55%) не проверяет соцсети.

По данным SuperJob, 43% россиян учитывают возможный интерес потенциальных работодателей при ведении соцсетей. В то же время каждый четвертый делает публикации без оглядки на рекрутеров, тогда как 26% не публикуют свою личную информацию.

Трудоустроенные чаще задумываются о том, какой контент они публикуют, чем безработные — 45% против 39% соответственно. Сервис также выяснил, что женщины чаще мужчин думают о возможном просмотре страниц работодателем (45% против 40%) ).

Опрос проходил с 24 марта по 3 апреля в 253 населенных пунктах во всех округах России. В нем приняли участие 1 тыс. менеджеров по персоналу и других представителей кадровых служб предприятий и организаций, ответственных за подбор персонала, а также 1,6 тыс. представителей экономически активного населения России.

Читайте на РБК Pro
ВНЖ за 15 млн рублей: как Россия привлекает зарубежных инвесторов
Какие вопросы стоит задавать на переговорах, а какие только все испортят
«Дедовщина» в стиле Microsoft: каково работать в GitHub — в 4 пунктах
Отделался общими фразами: как ChatGPT справился с задачами рекрутера

В 2020 году опрос SuperJob показал, что с момента проведения аналогичного исследования в 2011 году число увольнений из-за публикаций сотрудников в блогах и социальных сетях выросло в два раза: 5% в 2011 году и 10% в 2020 году.

Ранее РБК рассказали в hh.ru, что существует чек-лист, состоящий из пяти аспектов, на которые работодатели обращают внимание. Это:

  • само наличие личных страниц в соцсетях кандидата на работу;
  • круг общения;
  • частота постов;
  • содержание постов;
  • фотографии.
Авторы
Теги
Виктория Громова Виктория Громова
Опрос увольнения соцсети публикации
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Материалы по теме
Среди ищущих работу россиян выросла доля готовых уехать за рубеж
Общество
Россияне оказались не готовы к снижению зарплаты ради удаленной работы
Общество
Россияне рассказали, сколько им необходимо денег для счастья
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter