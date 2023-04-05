Работодатели стали реже увольнять сотрудников за публикации в соцсетях
В России работодатели стали реже увольнять сотрудников за публикации в социальных сетях, чем в разгар пандемии COVID-19, однако участились отказы в трудоустройстве. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, поступившие в РБК.
Так, каждый двадцатый работодатель увольнял сотрудников за публикации, что в два раза меньше, чем в 2020 году. Активность работников в Сети сейчас так же реже отслеживается — лишь 18% компаний просматривают их посты и фотографии, а 61% организаций не интересуется их соцсетями.
При этом каждый четвертый работодатель (25%) признался, что у него был опыт отказа в трудоустройстве из-за публикаций. Еще 12% компаний признали, что отслеживают интернет-активность соискателей, но не отказывают в приеме на работу из-за фото и текстов. Большинство работодателей (55%) не проверяет соцсети.
По данным SuperJob, 43% россиян учитывают возможный интерес потенциальных работодателей при ведении соцсетей. В то же время каждый четвертый делает публикации без оглядки на рекрутеров, тогда как 26% не публикуют свою личную информацию.
Трудоустроенные чаще задумываются о том, какой контент они публикуют, чем безработные — 45% против 39% соответственно. Сервис также выяснил, что женщины чаще мужчин думают о возможном просмотре страниц работодателем (45% против 40%) ).
Опрос проходил с 24 марта по 3 апреля в 253 населенных пунктах во всех округах России. В нем приняли участие 1 тыс. менеджеров по персоналу и других представителей кадровых служб предприятий и организаций, ответственных за подбор персонала, а также 1,6 тыс. представителей экономически активного населения России.
В 2020 году опрос SuperJob показал, что с момента проведения аналогичного исследования в 2011 году число увольнений из-за публикаций сотрудников в блогах и социальных сетях выросло в два раза: 5% в 2011 году и 10% в 2020 году.
Ранее РБК рассказали в hh.ru, что существует чек-лист, состоящий из пяти аспектов, на которые работодатели обращают внимание. Это:
- само наличие личных страниц в соцсетях кандидата на работу;
- круг общения;
- частота постов;
- содержание постов;
- фотографии.