Работодатели стали реже увольнять сотрудников за публикации в соцсетях

В России число увольнений за публикации в соцсетях сократилось в два раза, по сравнению с 2020 годом, в разгар пандемии коронавируса. При этом работодатели стали чаще отказывать соискателям при приеме на работу

Фото: Natalia Chernohatova / URA.RU / ТАСС

В России работодатели стали реже увольнять сотрудников за публикации в социальных сетях, чем в разгар пандемии COVID-19, однако участились отказы в трудоустройстве. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, поступившие в РБК.

Так, каждый двадцатый работодатель увольнял сотрудников за публикации, что в два раза меньше, чем в 2020 году. Активность работников в Сети сейчас так же реже отслеживается — лишь 18% компаний просматривают их посты и фотографии, а 61% организаций не интересуется их соцсетями.

При этом каждый четвертый работодатель (25%) признался, что у него был опыт отказа в трудоустройстве из-за публикаций. Еще 12% компаний признали, что отслеживают интернет-активность соискателей, но не отказывают в приеме на работу из-за фото и текстов. Большинство работодателей (55%) не проверяет соцсети.

По данным SuperJob, 43% россиян учитывают возможный интерес потенциальных работодателей при ведении соцсетей. В то же время каждый четвертый делает публикации без оглядки на рекрутеров, тогда как 26% не публикуют свою личную информацию.

Трудоустроенные чаще задумываются о том, какой контент они публикуют, чем безработные — 45% против 39% соответственно. Сервис также выяснил, что женщины чаще мужчин думают о возможном просмотре страниц работодателем (45% против 40%) ).

Опрос проходил с 24 марта по 3 апреля в 253 населенных пунктах во всех округах России. В нем приняли участие 1 тыс. менеджеров по персоналу и других представителей кадровых служб предприятий и организаций, ответственных за подбор персонала, а также 1,6 тыс. представителей экономически активного населения России.

В 2020 году опрос SuperJob показал, что с момента проведения аналогичного исследования в 2011 году число увольнений из-за публикаций сотрудников в блогах и социальных сетях выросло в два раза: 5% в 2011 году и 10% в 2020 году.

Ранее РБК рассказали в hh.ru, что существует чек-лист, состоящий из пяти аспектов, на которые работодатели обращают внимание. Это: