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Росстат сообщил о доле обращающихся к экстрасенсам и гомеопатам россиян
Чаще всего к альтернативной медицине обращаются тяжелобольные люди. Реже всего — студенты и беременные женщины, следует из данных Росстата. Причины такого выбора — страх и недоступность качественной медпомощи, полагает эксперт
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Кто лечится у экстрасенсов и знахарей

Более 2% россиян, которым была нужна медицинская помощь в 2018 году, вместо врача предпочли обратиться к народным целителям, гомеопатам, знахарям или экстрасенсам. Об этом они рассказали во время комплексного наблюдения условий жизни населения в 2018 году Федеральной службы государственной статистики (Росстата), с результатами которого ознакомился РБК. Исследование проводилось с 15 по 29 сентября 2018 года во всех регионах России с помощью личного опроса людей старше 15 лет.

Из тех, кому была нужна медицинская помощь, к врачу не пошел каждый третий. Из них 12% проконсультировались у медицинских работников, не посещая больницы и поликлиники, а 51% занялся самолечением.

Больше всего отказавшихся от помощи официальной медицины в пользу экстрасенсов и целителей среди тех, кто давно нетрудоспособен из-за болезни — 3,1%. Реже всего к такой помощи прибегают беременные женщины и находящиеся в декрете, а также студенты — 1,8% всех опрошенных.

Сколько всего россиян ходят к колдунам и гомеопатам

Росстат не приводит информацию о тех, кто при болезни обратился и к официальной, и к альтернативной медицине, поэтому доля россиян, которые лечились у знахарей, в действительности может оказаться выше. Кроме того, служба не спросила россиян об обращениях к колдунам и экстрасенсам по причинам, не связанным со здоровьем, а также не уточнила, сколько граждан на постоянной основе консультируются у гомеопатов​​.

Женщины в среднем чаще, чем мужчины, не обращаются к врачам в случае необходимости — о том, что они не ходят к медикам, рассказали специалистами Росстата 39,2% женщин и 31,1% мужчин. При этом женщины чаще обращаются к альтернативному лечению: к знахарям ходили 2,4% участвовавших в опросе женщин, которым была нужна медицинская помощь, и 1,8% мужчин.

Согласно опросу Росстата за 2011 год, 1,8% тех, кому была нужна медпомощь, обращались к знахарям или гомеопатам вместо врачей, в 2014 году — 2,7%, в 2016 году — 2%.

Почему люди обращаются к альтернативной медицине

Обращаться к альтернативной медицине россиян подталкивает недоверие к врачам и их низкая информированность​, полагает член профильного комитета Совета Федерации и врач Владимир Круглый. «Часто это отсутствие элементарных знаний, часто физическая недоступность поликлиники или больницы в регионе — люди идут к знахарю за неимением квалифицированного врача рядом. А иногда причина — страх. Особенно это проявляется в случае с онкологическими заболеваниями. Люди хотят верить в чудо. К сожалению, и в моей практике было такое, когда пациента можно было бы спасти, если бы он сразу обратился к врачу, а не к знахарю или гомеопату», — рассказал он. ​

В 2016 году ВЦИОМ сообщал, что в магию верят 36% россиян, а каждый четвертый респондент в 2018 году признался, что применял гомеопатические средства. В начале 2017 года комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований РАН раскритиковала гомеопатию. Ученые просили Минздрав снабдить гомеопатические препараты, которые продаются в обычных аптеках и даже закупаются больницами, специальной маркировкой с указанием неэффективности и отказаться от их применения.

Другие причины, по которым люди не обращаются к врачам, — сомнения в том, что лечение будет эффективным, неудовлетворительная работа медицинских организаций, нехватка времени на поход к врачу, физическая недоступность поликлиники или больницы. Половина из тех, кто не обратился к медикам, занимались самолечением.

Авторы: Дада Линделл, Полина Звездина
Теги: Росстат, Врачи, медицина, народная медицина
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