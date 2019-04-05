Росстат сообщил о доле обращающихся к экстрасенсам и гомеопатам россиян

Сколько всего россиян ходят к колдунам и гомеопатам
Росстат не приводит информацию о тех, кто при болезни обратился и к официальной, и к альтернативной медицине, поэтому доля россиян, которые лечились у знахарей, в действительности может оказаться выше. Кроме того, служба не спросила россиян об обращениях к колдунам и экстрасенсам по причинам, не связанным со здоровьем, а также не уточнила, сколько граждан на постоянной основе консультируются у гомеопатов.
Женщины в среднем чаще, чем мужчины, не обращаются к врачам в случае необходимости — о том, что они не ходят к медикам, рассказали специалистами Росстата 39,2% женщин и 31,1% мужчин. При этом женщины чаще обращаются к альтернативному лечению: к знахарям ходили 2,4% участвовавших в опросе женщин, которым была нужна медицинская помощь, и 1,8% мужчин.
Согласно опросу Росстата за 2011 год, 1,8% тех, кому была нужна медпомощь, обращались к знахарям или гомеопатам вместо врачей, в 2014 году — 2,7%, в 2016 году — 2%.
Почему люди обращаются к альтернативной медицине
Обращаться к альтернативной медицине россиян подталкивает недоверие к врачам и их низкая информированность, полагает член профильного комитета Совета Федерации и врач Владимир Круглый. «Часто это отсутствие элементарных знаний, часто физическая недоступность поликлиники или больницы в регионе — люди идут к знахарю за неимением квалифицированного врача рядом. А иногда причина — страх. Особенно это проявляется в случае с онкологическими заболеваниями. Люди хотят верить в чудо. К сожалению, и в моей практике было такое, когда пациента можно было бы спасти, если бы он сразу обратился к врачу, а не к знахарю или гомеопату», — рассказал он.
В 2016 году ВЦИОМ сообщал, что в магию верят 36% россиян, а каждый четвертый респондент в 2018 году признался, что применял гомеопатические средства. В начале 2017 года комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований РАН раскритиковала гомеопатию. Ученые просили Минздрав снабдить гомеопатические препараты, которые продаются в обычных аптеках и даже закупаются больницами, специальной маркировкой с указанием неэффективности и отказаться от их применения.
Другие причины, по которым люди не обращаются к врачам, — сомнения в том, что лечение будет эффективным, неудовлетворительная работа медицинских организаций, нехватка времени на поход к врачу, физическая недоступность поликлиники или больницы. Половина из тех, кто не обратился к медикам, занимались самолечением.