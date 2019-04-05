Росстат сообщил о доле обращающихся к экстрасенсам и гомеопатам россиян

Чаще всего к альтернативной медицине обращаются тяжелобольные люди. Реже всего — студенты и беременные женщины, следует из данных Росстата. Причины такого выбора — страх и недоступность качественной медпомощи, полагает эксперт

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Кто лечится у экстрасенсов и знахарей

Более 2% россиян, которым была нужна медицинская помощь в 2018 году, вместо врача предпочли обратиться к народным целителям, гомеопатам, знахарям или экстрасенсам. Об этом они рассказали во время комплексного наблюдения условий жизни населения в 2018 году Федеральной службы государственной статистики (Росстата), с результатами которого ознакомился РБК. Исследование проводилось с 15 по 29 сентября 2018 года во всех регионах России с помощью личного опроса людей старше 15 лет.

Из тех, кому была нужна медицинская помощь, к врачу не пошел каждый третий. Из них 12% проконсультировались у медицинских работников, не посещая больницы и поликлиники, а 51% занялся самолечением.

Больше всего отказавшихся от помощи официальной медицины в пользу экстрасенсов и целителей среди тех, кто давно нетрудоспособен из-за болезни — 3,1%. Реже всего к такой помощи прибегают беременные женщины и находящиеся в декрете, а также студенты — 1,8% всех опрошенных.