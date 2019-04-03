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Росстат сообщил об отказе трети россиян от посещения врачей
Россияне не ходят к врачам из-за нехватки времени или из-за уверенности, что им не окажут качественную помощь, следует из данных Росстата. Половина тех, кто заболел и не дошел до медицинской организации, занимались самолечением
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Почему люди не идут к врачам

Треть россиян не обращаются к врачам, когда им нужна медицинская помощь. Это следует из комплексного наблюдения Федеральной службы государственной статистики (Росстата), с которым ознакомился РБК. Исследование проводилось с 15 по 29 сентября 2018 года во всех регионах России с помощью личного опроса людей старше 15 лет.

Росстат предложил респондентам назвать причину, из-за которой они не обратились в больницу или поликлинику в связи с проблемами со здоровьем. Отвечающие могли выбрать несколько вариантов ответов. Каждый пятый заявил, что не рассчитывал, что лечение будет эффективным, а 30% опрошенных отметили, что работа медицинских организаций их не удовлетворяет. Каждый седьмой отметил, что необходимое лечение может быть только платным, из-за чего не удалось обратиться к врачу. О нехватке времени на поход к врачу заявили 23,8% опрошенных, а еще 4,5% респондентов сообщили, что отказались обращаться за медицинской помощью из-за того, что до медучреждения было сложно добраться. Половина из тех, кто не пошел к медикам, занимались самолечением.

Зубная боль

Треть россиян также призналась, что не обращались за стоматологической помощью, когда она была нужна. По данным Росстата, из всех россиян стоматолога посещали в 2018 году 34%, из них 7% сообщили, что помощь при этом не получили — чаще всего из-за того, что не хватило денег на платное лечение. 32% россиян заявили, что к стоматологу не обращались, так как это не было нужно. Еще 34% опрошенных имели проблемы с полостью рта, но за помощью стоматолога не обращались.

Уровень недоверия населения к врачам и государственной системе здравоохранения в целом довольно высок, и это не может не отражаться на решениях, которые принимают граждане, когда им необходимо обратиться к доктору, заметил президент «Лиги защитников пациентов» Александр Саверский. «В 2017 году врачам доверяли только 36% россиян. В итоге мы видим, что треть населения не готова своевременно обращаться в медучреждения. Из-за отказа своевременно ходить к врачам граждане рискуют заработать себе хронические и запущенные заболевания, что в итоге грозит падением качества жизни и большими тратами на лечение как для самих людей, так и для государства», — уверен Саверский.

Чтобы граждане охотнее обращались к врачу, они должны почувствовать заботу государства, полагает Саверский. «Это должно выражаться и в поведении медицинского персонала с пациентами, и в отношении государства к этому персоналу. У врачей, фельдшеров и медсестер должна быть достойная оплата труда, курсы повышения квалификации. Всегда будут недовольные, которые не будут ходить к врачам, хотя бы 15%. Но треть — это слишком много», — заметил эксперт.

В каких регионах люди не ходят к врачам

Чаще всего от врачебной помощи отказываются жители Севастополя, Кировской и Костромской областей и Удмуртии. Там более половины опрошенных сообщили, что не обратились в медучреждения, когда заболели. В Севастополе при этом самый высокий по России процент тех, кто сообщил, что работа медорганизаций их не удовлетворяет —такую оценку дают четыре из пяти жителей города. Эти же регионы — лидеры по доле жителей, которые занимаются самолечением.

Севастополь не единственный регион, жители которого не удовлетворены работой больниц настолько, чтобы не лечиться в них в случае болезни. В Крыму, Астраханской области и Хакасии этой модели придерживаются более половины респондентов. В Чукотском автономном округе свыше половины опрошенных сообщили, что не рассчитывают на эффективное лечение и поэтому не обращаются к врачам. В Еврейском автономном округе (ЕАО) таких было почти 48%, а в Камчатском крае, Крыму, Карелии, Владимирской и Вологодской областях — более трети.

В Пензенской, Новгородской, Саратовской областях и в Татарстане более 9% опрошенных заявили, что до медицинских организаций тяжело добраться. В Республике Алтай и Новгородской области более 9% респондентов не обратились к врачам, так как не могли добраться до больницы без посторонней помощи.

Меньше всего тех, кто не обращается к врачу в случае необходимости, — в Калмыкии (4%) и в Чечне (6,3%).

Нехватку времени на врачей чаще всего констатировали жители Сахалинской области, Хабаровского края, Якутии и Северной Осетии. Не смогли обратиться к врачу, так как лечение только платное, жители Кабардино-Балкарии (почти 41% всех, кто не смог обратиться в больницу), Мордовии (34%) и ЕАО (33%).

Результаты исследования Росстата показывают также, что люди старшего возраста охотнее отказываются от медицинской помощи. Если среди людей до 35 лет таких в среднем 24%, то среди россиян в возрасте 35–60 лет их уже 36%, а среди людей старше 60 лет — более 40%. При этом пожилые люди чаще не рассчитывают на эффективное лечение и не удовлетворены работой больниц, чем трудоспособные граждане.

Авторы: Дада Линделл, Полина Звездина
Теги: Врачи, медицина, Росстат
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