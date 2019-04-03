Росстат сообщил об отказе трети россиян от посещения врачей

Россияне не ходят к врачам из-за нехватки времени или из-за уверенности, что им не окажут качественную помощь, следует из данных Росстата. Половина тех, кто заболел и не дошел до медицинской организации, занимались самолечением

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Почему люди не идут к врачам

Треть россиян не обращаются к врачам, когда им нужна медицинская помощь. Это следует из комплексного наблюдения Федеральной службы государственной статистики (Росстата), с которым ознакомился РБК. Исследование проводилось с 15 по 29 сентября 2018 года во всех регионах России с помощью личного опроса людей старше 15 лет.

Росстат предложил респондентам назвать причину, из-за которой они не обратились в больницу или поликлинику в связи с проблемами со здоровьем. Отвечающие могли выбрать несколько вариантов ответов. Каждый пятый заявил, что не рассчитывал, что лечение будет эффективным, а 30% опрошенных отметили, что работа медицинских организаций их не удовлетворяет. Каждый седьмой отметил, что необходимое лечение может быть только платным, из-за чего не удалось обратиться к врачу. О нехватке времени на поход к врачу заявили 23,8% опрошенных, а еще 4,5% респондентов сообщили, что отказались обращаться за медицинской помощью из-за того, что до медучреждения было сложно добраться. Половина из тех, кто не пошел к медикам, занимались самолечением.

Зубная боль Треть россиян также призналась, что не обращались за стоматологической помощью, когда она была нужна. По данным Росстата, из всех россиян стоматолога посещали в 2018 году 34%, из них 7% сообщили, что помощь при этом не получили — чаще всего из-за того, что не хватило денег на платное лечение. 32% россиян заявили, что к стоматологу не обращались, так как это не было нужно. Еще 34% опрошенных имели проблемы с полостью рта, но за помощью стоматолога не обращались.

Уровень недоверия населения к врачам и государственной системе здравоохранения в целом довольно высок, и это не может не отражаться на решениях, которые принимают граждане, когда им необходимо обратиться к доктору, заметил президент «Лиги защитников пациентов» Александр Саверский. «В 2017 году врачам доверяли только 36% россиян. В итоге мы видим, что треть населения не готова своевременно обращаться в медучреждения. Из-за отказа своевременно ходить к врачам граждане рискуют заработать себе хронические и запущенные заболевания, что в итоге грозит падением качества жизни и большими тратами на лечение как для самих людей, так и для государства», — уверен Саверский.