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Правительство расширило льготы на покупку детских билетов в поездах

Билеты на поезда дальнего следования для всех несовершеннолетних теперь можно приобрести в полцены. Раньше льгота действовала только на подростков от 10 до 17 лет и только в период летних каникул
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Правительство расширило правила применения льготы на покупку детских билетов в поездах. Соответствующее постановление правительства размещено на сайте официального публикования правовых актов.

«Установить для пассажиров — граждан России в возрасте от 10 до 18 лет <...> льготный коэффициент 0,5 к тарифам на перевозку взрослого пассажира железнодорожным транспортом», — говорится в документе.

Скидка действует только на билеты по территории России. Она распространяется на все категории поездов, кроме скоростных.

Минтранс сообщил об отмене справок для детей при покупке билетов в поезда
Общество
Фото:Станислав Красильников / ТАСС

Ранее льгота распространялась только на билеты для детей от 10 до 17 лет включительно в период летних каникул (с 1 июня по 31 августа). Среди требований также указано то, что ребенок должен обучаться на очной форме обучения в общеобразовательных учреждениях. Помимо этого, для поездки в поезде детям необходимо было предъявлять справку из школы. На днях, 3 марта, глава Минтранса Роман Старовойт пообещал, что в скором времени выйдет постановление правительства об отмене подобных справок из школы.

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Авторы
Теги
Полина Харчевникова
правительство билеты на поезд Дети скидка
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