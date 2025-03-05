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Студентов МФТИ проверили советским экзаменом

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Первокурсникам МФТИ дали четыре часа на решение задач вступительного экзамена 1973 года — справились 80%
Вид на здание Московского физико-технического института
Вид на здание Московского физико-технического института (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

С заданиями вступительного экзамена 1973 года справились 80% первокурсников Московского физико-технического института (МФТИ), они смогли набрать необходимый для поступления балл, сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения.

В рамках эксперимента первокурсникам дали на решение четыре часа и не предупредили, что задачи составлены более 50 лет назад, об этом не знали и преподаватели. Работы студентов оценили по пятибалльной шкале по критериям, существовавшим в 1973 году. Успешнее всех советский экзамен сдали студенты Физтех-школы имени Ландау, образованной на базе ФОПФа и ФПФЭ — факультетов общей и прикладной физики и проблем физики и энергетики. Среди ее студентов с контрольной справились 94%.

Эксперимент провели по инициативе Центра развития физико-математического образования при поддержке ректора МФТИ Дмитрия Ливанова.

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Фото:Кирилл Каллиников / РИА Новости

«Не все наши первокурсники сдавали ЕГЭ по физике, поэтому мы провели эксперимент, который поставил участников в более сложное положение, чем их сверстников, поступавших в МФТИ 50 лет назад. И результат говорит сам за себя — у физтехов блестящий уровень подготовки», — оценил ректор МФТИ Дмитрий Ливанов

Эксперимент нельзя назвать абсолютно чистым, ведь мотивация абитуриентов на настоящем вступительном экзамене гораздо выше, чем студентов на контрольной, уверены эксперты, чье мнение приводит Минпросвещения. Если бы студенты знали, что от результатов зависит их поступление, предполагают эксперты, результаты были бы выше.

Результаты экзамена показывают, что современные выпускники школ не уступают по уровню знаний о предмете абитуриентам 1970-х, уверен министр просвещения Сергей Кравцов. «Высокие оценки, полученные по итогу выполнения контрольных заданий, подтверждают, что российское образование является одним из лучших в мире», — добавил он.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Минпросвещения МФТИ Дмитрий Ливанов
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