В России включили сирены для проверки систем оповещения. Видео

В регионах прозвучали сирены и громкоговорители, в эфире телеканалов и радиостанций прошел сигнал «Внимание всем!»

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В регионах России проверили системы оповещения населения «на случай угрозы возникновения ЧС природного и техногенного характера», сообщило МЧС.

По стране прозвучали электросирены и громкоговорители, в эфире телеканалов и радиостанций прошел сигнал «Внимание всем!».

Такие проверки проводятся дважды в год — в первые среды марта и октября.