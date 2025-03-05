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Общество ,  
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В России включили сирены для проверки систем оповещения. Видео

В России проверили системы оповещения населения
В регионах прозвучали сирены и громкоговорители, в эфире телеканалов и радиостанций прошел сигнал «Внимание всем!»

В России включили сирены для проверки систем оповещения. Видео
Video

В регионах России проверили системы оповещения населения «на случай угрозы возникновения ЧС природного и техногенного характера», сообщило МЧС.

По стране прозвучали электросирены и громкоговорители, в эфире телеканалов и радиостанций прошел сигнал «Внимание всем!».

Во всех регионах России 5 марта проверят системы оповещения
Общество
Фото:Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Такие проверки проводятся дважды в год — в первые среды марта и октября.

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