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В подмосковном Видном произошел взрыв на заводе «Москокс»

Коксогазовый завод «Москокс» принадлежит «Мечелу». После взрыва на его территории начался пожар, площадь горения составляет 200 кв. м, сообщает МЧС. В пресс-службе «Мечела» уточнили РБК, что пожар уже локализован, пострадавших нет

На коксогазовом заводе в подмосковном Видном после взрыва начался пожар, сообщили ТАСС в пресс-службе областного МЧС.

«Городской округ Видное, Белокаменное шоссе, дом 13 (коксогазовый завод), хлопок в цеху. Горит <...> насосная колонна с бензолом. Открытое горение строения 20 на 10 метров высотой 20 метров», — сообщил собеседник агентства.

Расположенный в Видном «Московский коксогазовый завод» (АО «Москокс») вырабатывает до 1,1 млн т валового кокса в год, принадлежит компании «Мечел».

Как уточнили РБК в пресс-службе «Мечела», возгорание произошло на разделительной колонне в отделении улавливания, пожар уже локализован. «Пострадавших нет. Угрозы окружающей среде нет. Будет создана комиссия для расследования причин произошедшего», — указали в компании.

«Московский коксогазовый завод» был заложен в 1938 году, однако после начала Великой Отечественной войны стройка была заморожена. Первый кокс и коксовый газ был получен на заводе только в 1951 году. В 1960-1970-е годы на «Москоксе» запущено аммиачное производство и кислородный цех. С распадом СССР коксовые батареи были реконструированы: с целью ограничения выброса вредных веществ в окружающую среду закрыт цех ректификации, производство аммиака. С октября 2006 года предприятие входит в компанию «Мечел».

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев, Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко
Видное Подмосковье Пожар Завод Кокс
Вклад «Стабильный»
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