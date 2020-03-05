Общество , 05 мар, 09:44
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Путин назвал Касперского российской альтернативой Маску
Евгений Касперский
Президент России Владимир Путин считает, что программист Евгений Касперский может служить таким же примером для подражания, как и американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceX, Илон Маск. Об этом он заявил в интервью ТАСС.
«У нас Касперский есть. Я думаю, что в своей области [он] ничем не хуже», — сказал глава государства, отвечая на вопрос, кого бы Россия могла предложить в качестве альтернативы примера для подражания.
По мнению президента, Касперский является одним из лидеров. «Если бы не прижимали [компанию в США], искусственно не сдерживали конкуренцию, то было бы еще лучше», — добавил Путин.
Евгений Касперский — предприниматель и программист, один из основателей и глава «Лаборатории Касперского».
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