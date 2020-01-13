«Касперский» зафиксировал всплеск атак русских хакеров на банки в Африке

Хакеры в 2020 году стали чаще атаковать африканские банки, сообщила «Лаборатория Касперского». Она считает, что этим занимается русскоязычная группировка Silence

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В 2020 году «Лаборатория Касперского» зафиксировала «волну целевых атак на крупные банки нескольких стран Тропической Африки», сообщили РБК в пресс-службе компании. Эксперты «Лаборатории» предполагают, что за атаками стоит русскоговорящая хакерская группа Silence.

«С первых дней 2020 года решения «Лаборатории Касперского» ежедневно блокируют сотни, а иногда и тысячи попыток атак на инфраструктуру банков в Африке. Ранее злоумышленники концентрировались на организациях Восточной Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки, с конца 2019-го фокус их внимания сместился, что говорит о стремительном расширении географии атак», — сказал ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Каперского» Сергей Голованов.

Хакеры из русскоязычных группировок почти перестали атаковать российские банки и переключились на зарубежные кредитные организации, отмечала Group-IB, которая специализируется на вопросах кибербезопасности. Новые группировки часто начинают работать в домашнем регионе, но для них это лишь тестовый полигон, так было и с Silence, указывала компания. Сейчас русскоязычная группа сфокусировалась на целях в Азии, Африке, Европе и Америке.

«В основном цель Silence — кража денег, однако в ходе атаки они получают доступ также к большому объему конфиденциальных данных, которые могут использовать в дальнейшем», — указал Голованов. «Лаборатория Касперского» считает, что Silence уже проникла во внутреннюю сеть африканских организаций, и «сейчас атаки находятся уже на финальных стадиях».