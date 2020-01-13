Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 января
USD ЦБ: 61,26 (+0,03) Quote, 10 янв, 12:18
Курс евро на 11 января
EUR ЦБ: 68,05 (-0,01) Quote, 10 янв, 12:18
Во Владивостоке таксист сбил женщину с ребенком Общество, 06:08 ФАС проверит банки из-за роста тарифов на обслуживание бизнеса Экономика, 06:00 На Дальнем Востоке в пожаре погибла семья с маленьким ребенком Общество, 05:51 FT узнала о планах Nissan выйти из альянса с Renault Бизнес, 05:51 В Приморской колонии нашли мертвого заключенного Общество, 05:33 Травмированная Литвинова отправилась в ресторан после ДТП Общество, 05:12 «Касперский» зафиксировал всплеск атак русских хакеров на банки в Африке Финансы, 05:00 В США назвали условия снятия санкций с Ирана Политика, 04:54 Сотовые операторы объяснили повышение стоимости тарифов на связь Технологии и медиа, 04:44 Saudi Aramco увеличила стоимость IPO до $29,4 млрд Бизнес, 03:58 На Дальнем Востоке эвакуировали десятки тысяч детей из-за «минирований» Общество, 03:58 Вашингтон предложил Пхеньяну возобновить переговоры в Стокгольме Политика, 03:42 Врач назвал травмы модели Пунтус характерными для падения из окна Общество, 03:10 Следствие выяснило мотив убийства главы центра «Э» Ингушетии Общество, 03:04
Финансы ,  
0 

«Касперский» зафиксировал всплеск атак русских хакеров на банки в Африке

Хакеры в 2020 году стали чаще атаковать африканские банки, сообщила «Лаборатория Касперского». Она считает, что этим занимается русскоязычная группировка Silence
Фото: Steve Marcus / Reuters

В 2020 году «Лаборатория Касперского» зафиксировала «волну целевых атак на крупные банки нескольких стран Тропической Африки», сообщили РБК в пресс-службе компании. Эксперты «Лаборатории» предполагают, что за атаками стоит русскоговорящая хакерская группа Silence.

«С первых дней 2020 года решения «Лаборатории Касперского» ежедневно блокируют сотни, а иногда и тысячи попыток атак на инфраструктуру банков в Африке. Ранее злоумышленники концентрировались на организациях Восточной Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки, с конца 2019-го фокус их внимания сместился, что говорит о стремительном расширении географии атак», — сказал ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Каперского» Сергей Голованов.

Русские хакеры переключились с российских банков на иностранные
Финансы

Хакеры из русскоязычных группировок почти перестали атаковать российские банки и переключились на зарубежные кредитные организации, отмечала Group-IB, которая специализируется на вопросах кибербезопасности. Новые группировки часто начинают работать в домашнем регионе, но для них это лишь тестовый полигон, так было и с Silence, указывала компания. Сейчас русскоязычная группа сфокусировалась на целях в Азии, Африке, Европе и Америке.

«В основном цель Silence — кража денег, однако в ходе атаки они получают доступ также к большому объему конфиденциальных данных, которые могут использовать в дальнейшем», — указал Голованов. «Лаборатория Касперского» считает, что Silence уже проникла во внутреннюю сеть африканских организаций, и «сейчас атаки находятся уже на финальных стадиях».

Группировка Silence активна с конца 2017 года, в основном она атакует финансовые организации по всему миру с помощью фишинговых писем с вредоносными файлами, зачастую от имени настоящих сотрудников организаций, отмечают в «Лаборатории». Компьютеры тех, кто открывает вредоносные вложения, хакеры пытаются заразить сразу несколькими модулями «трояна». Один из них, например, делает скриншоты экрана зараженного компьютера. Вирусы используют администраторские инструменты, изучают внутреннюю инфраструктуру банков, после чего злоумышленники крадут деньги (в том числе через банкоматы). По оценке «Лаборатории», хакеры в среднем пытаются вывести около $1 млн.

Silence в начале 2020 года активность не усиливала, считает директор экспертного центра безопасности Positive Technologies Алексей Новиков. «По нашим данным, по количеству фишинговых рассылок эта группировка является наименее активной по сравнению с другими, атакующими финансовый сектор. Они отличаются ориентированностью на Россию и страны СНГ, в прошлом году в сферу их интересов попали страны Латинской Америки, но это были единичные случаи», — утверждает он.

Group-IB в ноябре 2019 года зафиксировала активность Silence в Сенегале, рассказал РБК руководитель отдела динамического анализа вредоносного кода компании Рустам Миркасымов. Кроме того, активно атакует африканские банки и финансовые учреждения еще одна русскоязычная группировка — TA505, ее активность в конце 2019 года достигла пика.

Авторы: Евгения Чернышова, Александра Посыпкина
При участии: Антон Фейнберг
Теги: «Лаборатория Касперского», хакеры
Материалы по теме
Суд дал хакерам от 10 до 13 лет по делу о взломе билетных баз РЖД и S7
Общество
США ввели санкции против похитивших $100 млн хакеров Evil Corp. из России
Политика
«Ростелеком» расставит приманки для хакеров
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter