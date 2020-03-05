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Эксперты зафиксировали рост спроса на ретроприставки и икру перед 8 Марта

Традиционно вырос спрос на конфеты, товары для красоты, шампанское и игристые вина. Аналитики также зафиксировали увеличение интереса к машинкам для удаления катышков и икре накануне праздников
Фото: Michal Fludra / ZUMA / ТАСС

По данным аналитиков «Яндекс.Маркет», перед праздником 8 Марта вырос спрос как на традиционные товары, такие как конфеты и средства красоты, так и нетрадиционные, например ретроприставки и икру. Об этом сообщается в отчете сервиса, поступившем в РБК.

В частности, традиционно вырос спрос на конфеты в коробках и подарочные сертификаты — пользователи стали искать их в два раза чаще. Кроме того, они стали интересоваться более дорогими конфетами. Средняя стоимость популярных предложений конфет в коробках выросла на 40% по сравнению с предыдущим годом и составила 986 руб.

Аналитики также зафиксировали рост спроса на шампанское и игристые вина (в 1,8 раза) и комнатные и искусственные цветы в вазах (более чем в 1,5 раза).

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Перед праздниками пользователи «Яндекс. Маркет» также стали чаще интересоваться косметикой, в частности наборами для макияжа и парфюмерией, а также техникой для создания красоты. В последней категории особым спросом пользовались электробигуди и техника для укладки волос. Однако по сравнению с прошлым годом спрос на электробигуди упал в два раза, также как на гидромассажеры и эпиляторы.

Аналитики также зафиксировали необычные для этого времени года тенденции. Так, по сравнению с февралем в марте вырос спрос на икру и машинки для удаления катышков (примерно в 1,5 раза), а по сравнению с прошлым годом увеличился интерес к игровым ретроприставкам и тандырам (в два раза).

При проведении исследования «Яндекс.Маркет» сравнивал количество переходов пользователей, сделанных в период с 26 февраля по 3 марта, с количеством переходов, сделанных в периоды 29 января — 4 февраля 2020 года и 27 февраля — 5 марта 2019 года.

Автор: Мария Лисицына
Теги: «Яндекс.Маркет», 8 марта
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