Эксперты зафиксировали рост спроса на ретроприставки и икру перед 8 Марта

Традиционно вырос спрос на конфеты, товары для красоты, шампанское и игристые вина. Аналитики также зафиксировали увеличение интереса к машинкам для удаления катышков и икре накануне праздников

Фото: Michal Fludra / ZUMA / ТАСС

По данным аналитиков «Яндекс.Маркет», перед праздником 8 Марта вырос спрос как на традиционные товары, такие как конфеты и средства красоты, так и нетрадиционные, например ретроприставки и икру. Об этом сообщается в отчете сервиса, поступившем в РБК.

В частности, традиционно вырос спрос на конфеты в коробках и подарочные сертификаты — пользователи стали искать их в два раза чаще. Кроме того, они стали интересоваться более дорогими конфетами. Средняя стоимость популярных предложений конфет в коробках выросла на 40% по сравнению с предыдущим годом и составила 986 руб.

Аналитики также зафиксировали рост спроса на шампанское и игристые вина (в 1,8 раза) и комнатные и искусственные цветы в вазах (более чем в 1,5 раза).

Перед праздниками пользователи «Яндекс. Маркет» также стали чаще интересоваться косметикой, в частности наборами для макияжа и парфюмерией, а также техникой для создания красоты. В последней категории особым спросом пользовались электробигуди и техника для укладки волос. Однако по сравнению с прошлым годом спрос на электробигуди упал в два раза, также как на гидромассажеры и эпиляторы.