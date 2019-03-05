Полиция нашла взрывные устройства в аэропортах и на вокзале Лондона

Полицейские начали расследование, после того как в аэропортах Хитроу и Лондон-Сити, а также на вокзале Ватерлоо были найдены три самодельных взрывных устройства. Никто не пострадал

Фото: Peter Nicholls / Reuters

Контртеррористическое подразделение полиции Лондона начало расследование, после того как на вокзале Ватерлоо и в аэропортах Хитроу и Лондон-Сити были найдены три подозрительных пакета. Об этом сообщается на сайте лондонской полиции.

Речь идет о белых конвертах размером А4, которые лежали в желтых пакетах с надписью Jiffy. Внутри, по данным полиции, находились самодельные взрывные устройства. При открытии они могли спровоцировать небольшой пожар, уточняет полиция.

Первый пакет был найден еще в 9:55 (6:55 мск) в головном офисе аэропорта Хитроу, сотрудники открыли его, после чего сработало взрывное устройство. Никто не пострадал, на место происшествия прибыла полиция и оцепила здание, сейчас доступ туда закрыт. Второй пакет обнаружили в 11:40 (08:40 мск) в почтовом отделении на вокзале Ватерлоо. Взрывотехники обезвредили пакет, никто не пострадал, инцидент не повлиял на график движения поездов. В 12:10 (09:10 мск) полицию вызвали в головной офис аэропорта Лондон-Сити, где был найден третий пакет. Инцидент не повлиял на работу воздушной гавани, однако движение поездов в аэропорт было временно приостановлено.

Контртеррористическое подразделение рассматривает эти инциденты как связанные между собой. На двух пакетах были наклеены ирландские марки, отмечает телеканал Sky News. В ирландской почте сообщили телеканалу, что марки были выпущены в январе 2018 года, их можно было купить в любом почтовом отделении страны. Сейчас полиция Ирландии также участвует в расследовании инцидента.