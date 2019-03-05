МВД объяснило причины усиления контроля за «конструкторами» наркотиков

В МВД рассказали, что полиции часто не удавалось привлечь к ответственности производителей наркотиков, из-за того что вещества-прекурсоры, которые изымались у них либо их распространителей, были недостаточно концентрированными

Сотрудник экспертно-криминалистической лаборатории управления наркоконтроля (Фото: Сергей Венявский / РИА Новости)

В Министерстве внутренних дел (МВД) объяснили необходимость ужесточения оборота прекурсоров для производства наркотиков. В конце февраля правительство по инициативе МВД запретило оборот в России веществ, из которых могут быть легко синтезированы наркотики, в любой концентрации.

Как говорится в ответе МВД на запрос РБК, полиция инициировала изменение законодательства, столкнувшись со случаями, когда было невозможно привлечь к ответственности распространителей и изготовителей веществ-«конструкторов» для изготовления наркотиков из-за небольшой концентрации изъятых химикатов.

За 2017–2018 годы полиция ликвидировала более 100 нарколабораторий, в которых концентрация изъятых прекурсоров оказалась ниже запрещенной. В 2018 году в России более чем из 15 т «конструкторов» только 1241 кг оказался в достаточной концентрации, чтобы применить к их распространителям и производителям санкции.

Речь идет только о прекурсорах из первого списка наркотических средств — в него включены наркотики и вещества для их изготовления, ​​полностью запрещенные к обороту в России. Во втором и третьем находятся наркотики, которые применяются в медицинских целях. На их прекурсоры запрет правительства не распространяется. Среди препаратов, которые входят в первый перечень, — дезоморфин, дипипанон, метадон, некоторые соли морфина и вещества для их изготовления. Ранее к таким прекурсорам в низких концентрациях не применялись меры контроля, хотя из них легко можно сделать наркотики.

Возможность оборота прекурсоров в низкой концентрации стала лазейкой для продавцов используемых для производства наркотиков наборов реактивов. Правоохранительные органы не могли пресекать изготовление наркотиков на стадии реализации и приобретения этих веществ.