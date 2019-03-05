WSJ узнала о планах закрыть рассекреченную Сноуденом систему слежки

Агентство национальной безопасности (АНБ) США намерено прекратить программу слежки за гражданами, о которой шесть лет назад впервые рассказал Эдвард Сноуден

Фото: Patrick Semansky / AP

В планах АНБ положить конец программе, которая позволяла прослушивать телефонные разговоры граждан США. Собеседники The Wall Street Journal объяснили это тем, что особой необходимости в ней теперь нет.

Советник по национальной безопасности руководства республиканского меньшинства в Палате представителей Люк Маррей в свою очередь заявил, что на самом деле программа слежки перестала работать еще полгода назад и вряд ли будет возобновлена, поскольку к концу года прекратят действовать отдельные положения Патриотического акта, принятого в 2001 году и предоставляющего правительству широкие полномочия.

Официально в АНБ никак не прокомментировали прекращение программы.

В 2013 году работавший по контракту в АНБ Эдвард Сноуден рассказал о том, что американские спецслужбы отслеживают электронные сообщения и переговоры граждан по всему миру. После этого его обвинили в шпионаже и краже госсобственности.