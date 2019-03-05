Глава «Ростеха» и президент АвтоВАЗа на Lada подрифтовали на льду

Глава «Ростеха» и президент АвтоВАЗа на Lada подрифтовали на льду

Сергей Чемезов испытал новую машину на ледяной трассе, случайно проехавшись на двух колесах при заносе

Сергей Чемезов (Фото: «Ростех»)

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов лично испытал автомобиль Lada Vesta Sport во время «Гонки партнеров», организованной АвтоВАЗом. Вместе с ним в заезде приняли участие президент АвтоВАЗа Ив Карказантис, глава КамАЗа Сергей Когогин и другие топ-менеджеры автопрома, сообщили РБК в пресс-службе «Ростеха».

Заезд проходил по ледяному треку длиной в 2,5 км. Машины, на которых топ-менеджеры выехали на трассу, отличались от стандартной комплектации: на них был установлен российский форсированный двигатель мощностью 170 л.с. и усиленный каркас безопасности.

Видео заезда передала РБК пресс-служба «Ростеха».

Видео: «Ростех»

«Сама по себе трасса технически очень сложная и подготовлена для профессионалов, но машина показала себя во всей красе: не подвела, ощущение скорости непередаваемое, управляемость великолепная, настоящий выброс адреналина. В один из моментов меня вынесло на бруствер и я фактически на двух колесах проехал часть трасы», — рассказал о заезде Чемезов.