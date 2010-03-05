Число жертв землетрясения в Чили сократилось почти втрое

Число погибших при землетрясении в Чили сократилось с 802 до 279 человек. Таковы последние данные о количестве жертв стихии, передает агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве страны.

По словам источника агентства, старые данные о количестве погибших были основаны в том числе и на списках пропавших без вести людей, которые поступали от местных властей.

Между тем в Чили сегодня произошло новое землетрясение силой 6,3 по шкале Рихтера. Его эпицентр находился на расстоянии 65 км от г.Калама на севере страны. Очаг землетрясения располагался на глубине 105,1 км. Данных о жертвах и разрушениях не поступало.

Напомним, разрушительное землетрясение магнитудой 8,8 произошло в Чили 27 февраля с.г., в 320 км к юго-западу от столицы страны Сантьяго. Вскоре было зафиксировано около десятка повторных толчков магнитудой от 5,0 до 6,9.

Ущерб стране оценивают в 12 или 30 млрд долл. Точную цифру пока не называют. Сейчас многие страны мира направляют в это латиноамериканское государство гуманитарную помощь. Накануне в стране приземлился первый самолет МЧС России.

О готовности помочь Чили также заявили США, Мексика, Перу, Боливия, КНР. Евросоюз намерен выделить южноамериканской стране гуманитарную помощь в размере 3 млн евро.