Общество
0

«Мираторг» опроверг сообщения о сальмонелле в курином мясе

Фото: Сергей Субботин / РИА Новости
Фото: Сергей Субботин / РИА Новости

Продукция «Мираторга» полностью прошла все обязательные проверки, нарушений не обнаружено, сообщили «РИА Новости» в самой компании.

Ранее в телегам-канале «SHOT-Проверка» появилась информация о том, что около 19 тыс. кг куриного мяса из сентябрьской партии с предприятия «Мираторга» в Брянской области якобы заражены сальмонеллой.

Роспотребнадзор зафиксировал в России случай лихорадки чикунгунья
Общество
Фото:Гавриил Григоров / ТАСС

Комментируя это, в «Мираторге» уточнили, что продукция партии от 3 сентября — «Окорочок бескостный без кожи» — прошла все необходимые проверки безопасности, а ее соответствие нормам подтвердили как внутренние службы контроля, так и надзорные органы.

«Внутреннее расследование, проведенное после сигнала, не выявило нарушений в производственной системе», — говорится в сообщении.

В компании также уточнили, что в минувшем сентябре 2025 года завод «Брянский бройлер» прошел внеплановую проверку Роспотребнадзора Брянской области, по результатам замечаний не выявлено.

Также за последние три месяца было проведено исследование 2,13 тыс. проб куриной продукции на лабораторном уровне в ФГБУ ВНИИЗЖ (подведомственном Россельхознадзору), где сальмонелла не была обнаружена, что подтверждает безопасность продукции.

