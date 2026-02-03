ФСБ показала видео задержания подростка за подготовку диверсии
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 15-летнего подростка из Архангельской области, обвиняемого в участии в деятельности запрещенной террористической организации и подготовке диверсии.
На видео, которое опубликовала ФСБ, видно, как подростка задерживают.
Следствие полагает, что с конца 2025 года несовершеннолетний по заданию куратора за деньги подыскивал людей для поджога объектов транспортной инфраструктуры Онежского района. Его деятельность пресекли сотрудники УФСБ по Архангельской области: при обыске изъяли средства связи и важные для дела предметы. Подростка задержали, суд заключил его под стражу.
Возбуждено дело по ч. 2 ст. 205.5 УК (участие в террористической организации) и ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 281 УК (приготовление к диверсии группой лиц по сговору). Максимальное наказание по обеим статьям — до 20 лет лишения свободы со штрафом.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп оценил, как идут дела с урегулированием конфликта на Украине
Девятиклассник напал на школу в Уфе. Подробности
Сможет ли встреча Трампа и Петро предотвратить интервенцию США в Колумбии
Сокуров оценил передачу «Ленфильма» Петербургу фразой «кино не игрушка»
Аудитория российских онлайн-кинотеатров выросла на треть
FT раскрыла план ответа США и Европы в случае нарушения мира на Украине