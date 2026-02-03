 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
ФСБ показала видео задержания подростка за подготовку диверсии

ФСБ показала видео задержания подростка за подготовку диверсии
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 15-летнего подростка из Архангельской области, обвиняемого в участии в деятельности запрещенной террористической организации и подготовке диверсии.

На видео, которое опубликовала ФСБ, видно, как подростка задерживают.

Следствие полагает, что с конца 2025 года несовершеннолетний по заданию куратора за деньги подыскивал людей для поджога объектов транспортной инфраструктуры Онежского района. Его деятельность пресекли сотрудники УФСБ по Архангельской области: при обыске изъяли средства связи и важные для дела предметы. Подростка задержали, суд заключил его под стражу.

Возбуждено дело по ч. 2 ст. 205.5 УК (участие в террористической организации) и ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 281 УК (приготовление к диверсии группой лиц по сговору). Максимальное наказание по обеим статьям — до 20 лет лишения свободы со штрафом.

Подростка из Архангельской области обвинили в подготовке диверсии
Политика

