0

Минздрав утвердил девять схем лечения COVID-19 в домашних условиях

Минздрав утвердил девять схем амбулаторного лечения COVID-19, их будет назначать врач в индивидуальном порядке. Лечение нужно начинать в первую неделю с момента появления симптомов с приема противовирусных препаратов
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Минздрав России утвердил девять схем лечения COVID-19 в домашних условиях. Об этом говорится в обновленных клинических рекомендациях по лечению коронавирусной инфекции, передает ТАСС.

Согласно документу, пациентам с легким и среднетяжелым течением заболевания, в том числе тем, у кого есть повышенный риск ухудшения состояния, будут назначать противовирусные препараты прямого действия. Лечение должно начинаться в первые семь дней с момента появления симптомов либо после подтверждения наличия SARS-CoV-2 лабораторными методами.

В рекомендациях указано, что утвержденные схемы предполагают различные комбинации противовирусных средств и препаратов для симптоматической терапии. В их числе — арбидол, фавипиравир, препарат «МИР-19», молнупиравир, интерфероны, парацетамол, а также порошковые формы для ингаляций и другие лекарственные средства.

В пресс-службе Минздрава пояснили, что выбор конкретной схемы лечения осуществляется лечащим врачом. Решение принимается индивидуально и основывается на клинической оценке состояния пациента, а также на рисках развития осложнений.

Роспотребнадзор предупредил о распространении нового штамма коронавируса
Общество

1 февраля Министерство здравоохранения утвердило первые постоянные клинические рекомендации по лечению COVID-19. В документе говорится, что источником инфекции может быть не только заболевший, но и носитель вируса в инкубационном периоде, а также бессимптомный носитель SARS-CoV-2.

5 мая 2023 года ВОЗ отменила статус пандемии для COVID-19. Пандемия продлилась три года один месяц 24 дня. В организации подчеркнули, что отмена статуса ЧС не означает, что вирус перестал представлять угрозу.

