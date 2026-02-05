Число школьников на семейном обучении за год выросло почти на 17%

Число детей на семейной форме обучения достигло 99,4 тыс. человек, увеличившись на 16,8% по сравнению с предыдущим годом. В 2023 и 2024 годах это число росло больше чем на 15 тыс. человек

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Число детей на семейной форме обучения выросло на 14,3 тыс. человек, или на 16,8%, следует из статистики Министерства просвещения по обучающимся в школах на начало 2025/26 учебного года. Общее число обучающихся на этой форме составило 99,4 тыс. человек.

Увеличилось количество учеников, сдававших в 2025 году экзамен после 9-го класса — с 17,8 тыс. до 20,8 тыс. человек. Число выпускников 11-го класса такой формы обучения выросло с 2,9 тыс. до 3,1 тыс. человек.

В 2023 и 2024 годах количество детей на семейном обучении, по статистике министерства, росло больше чем на 15 тыс. человек ежегодно.

В данных министерства содержится информация о количестве экстернов (самостоятельно осваивающих программу), которые обучались в форме семейного образования и самообразования и окончили определенный класс, то есть прикреплялись к школе для сдачи аттестации. В связи с этим статистика Минпросвещения указывает на минимальное число детей, которые учатся в таком формате, говорила РБК тьютор, проектировщик образовательных программ Ольга Кузнецова. Фактически количество таких школьников может быть выше, потому что они могут не проходить промежуточную аттестацию в школе, а только обязательную — после 9-го класса.

Кроме того, отмечала Кузнецова, некоторые дети могут числиться на заочном образовании в школе, но фактически не придерживаться учебной программы и проходить обучение в семейном формате — их тоже сложно учесть в статистике.

Ранее в Госдуме в связи с ростом числа детей на семейном обучении предложили изменить порядок перевода на эту форму. Депутат Илья Вольфсон («Единая Россия») направил соответствующее письмо министру просвещения Сергею Кравцову. По утверждению депутата, дети на семейном обучении показывают более низкие результаты, чем те, кто посещают школу. Он предложил утвердить межведомственную комиссию, которая будет рассматривать заявление и принимать решение о переводе ребенка на обучение вне школы. Депутат также предложил дать органам образования право возвращать ребенка в школу, если он дважды подряд не пройдет промежуточную аттестацию, но, по словам экспертов, такие меры уже предусмотрены.

По мнению Кузнецовой, невозможно объективно оценить общую успеваемость детей на семейной форме обучении в сравнении с посещающими школу. В рамках одной образовательной организации еще можно проанализировать статистику оценок за аттестации у учеников при различных формах образования, учесть все аспекты и индивидуальные особенности, но вряд ли на основе такой статистики можно делать выводы об уровне образования или его качестве, считает она.

Председатель правления Ассоциации семейных школ Светлана Марзеева отмечала, что детей чаще отдают на семейное обучение родители с высшим образованием и активной жизненной позицией.