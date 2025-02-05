Дочь Иосифа Пригожина рассказала о пропаже мужа на военной операции
Супруг дочери продюсера Иосифа Пригожина Данаи Евгений Ткаченко больше года числится пропавшим без вести на военной операции на Украине, об этом она сообщила в своем телеграм-канале.
«Мой муж БП [без вести пропавший] уже год и два месяца, — написала она. — Новостей нет, хайпиться на этой теме не хочется. С каждым разом вопросов все больше и больше».
Пригожина отказалась от комментариев. РБК направил запрос в пресс-службу Главной военной прокуратуры и департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны.
MSK1, ее свадьба с Ткаченко состоялась в 2022 году, летом у пары родился сын. Пригожин в передаче «Звезды сошлись» на НТВ рассказывал, что его 25-летнему зятю пришла повестка после объявления частичной мобилизации. На фронт он попал в ноябре 2023 года, пишет Star Hit. Спустя два месяца Ткаченко перестал выходить на связь с родственниками.
«Сын остался без отца. Год, конечно, шансов мало, — считает Иосиф Пригожин. — Мне известны некоторые обстоятельства, при которых он пропал, но пока не хочу об этом подробно говорить».
Даная — дочь Пригожина от первого брака с Еленой Соколовой. Она работала моделью plus-size, участвовала в конкурсе красоты и реалити-шоу.
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