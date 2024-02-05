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Экс-адвоката Кирилла Серебренникова отправили под домашний арест

Замоскворецкий суд отправил под домашний арест юриста Алексея Федярова
Федярова обвинили в посредничестве при даче взятки. Ранее юрист сотрудничал с общественной организацией «Русь сидящая» (признана иноагентом) и защищал интересы Кирилла Серебренникова по делу «Седьмой студии»
Алексей Федяров
Алексей Федяров (Фото: afedyarov / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Замоскворецкий суд Москвы отправил под домашний арест юриста Алексея Федярова, задержанного по обвинению в посредничестве при даче взятки, следует из карточки дела. Такую меру запросило для него следствие.

Юриста задержали днем 5 февраля. Федярову предъявили обвинение по статье о посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК). Максимальное наказание по ней — до 12 лет лишения свободы.

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Общество
Алексей Федяров

В 2016 году Федяров основал центр правовой помощи «Статус». По информации телеграм-канала «Осторожно, новости», работающий там бывший следователь СК Андрей Золотухин также проходит по делу, его отправили под домашний арест.

Федяров возглавлял юридический департамент фонда помощи заключенным «Русь сидящая» (внесен в реестр иноагентов) и был его координатором. Написал несколько книг, в том числе «Невиновные под следствием. Инструкция по защите своих прав».

Федяров также защищал режиссера Кирилла Серебренникова в деле о хищениях «Седьмой студии». В начале карьеры он работал в прокуратуре, а после ушел в частный бизнес.

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София Шошина София Шошина
домашний арест Москва взятка Замоскворецкий суд
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