Экс-адвоката Кирилла Серебренникова отправили под домашний арест
Замоскворецкий суд Москвы отправил под домашний арест юриста Алексея Федярова, задержанного по обвинению в посредничестве при даче взятки, следует из карточки дела. Такую меру запросило для него следствие.
Юриста задержали днем 5 февраля. Федярову предъявили обвинение по статье о посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК). Максимальное наказание по ней — до 12 лет лишения свободы.
В 2016 году Федяров основал центр правовой помощи «Статус». По информации телеграм-канала «Осторожно, новости», работающий там бывший следователь СК Андрей Золотухин также проходит по делу, его отправили под домашний арест.
Федяров возглавлял юридический департамент фонда помощи заключенным «Русь сидящая» (внесен в реестр иноагентов) и был его координатором. Написал несколько книг, в том числе «Невиновные под следствием. Инструкция по защите своих прав».
Федяров также защищал режиссера Кирилла Серебренникова в деле о хищениях «Седьмой студии». В начале карьеры он работал в прокуратуре, а после ушел в частный бизнес.
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