На главреда «Псковской губернии» завели второе уголовное дело
В отношении главного редактора «Псковской губернии» Дениса Камалягина (признан иноагентом) завели второе дело по ст. 330.1 Уголовного кодекса (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах), сообщает издание.
По данным «Псковской губернии», новым делом занимается следственное управление СК России по Псковской области.
Первое дело было заведено в декабре 2023 года по статье о дискредитации российских войск (280.3 УК), тогда же Камалягина объявили в розыск.
После начала военной операции на Украине в редакции «Псковской губернии» прошли обыски, а ее сайт заблокировали. Полиция объяснила свои действия поступившим анонимным сигналом о призывах сотрудников к проведению митинга против спецоперации. Камалягин и несколько журналистов «Псковской губернии» уехали за границу. В октябре 2022 года главреда издания оштрафовали на 35 тыс. руб. за дискредитацию армии.
На связи с проверенными новостями
ЦИК нашла ошибки в подписных листах Бориса Надеждина
Брэд Питт сыграет в последнем фильме Квентина Тарантино «Кинокритик»
СМИ узнали детали разговора Залужного и Зеленского на фоне слухов об отставке
Спрос на золото на высоком уровне. Сколько слитков купили россияне в 2023 году
Мультфильм «Три Богатыря и Пуп Земли» заработал в прокате 1 млрд руб. Трейлер
7 самых популярных электромобилей в России. Фото, цены и характеристики
В SberCIB обновили оценку крупнейших компаний на российском рынке акций
Доллар – 91, евро – 99. Почему рубль начал слабеть и что будет дальше
Что изменилось в законах о недвижимости в феврале 2024 года
Apple выпустит складной iPhone. Первые подробности
Миллиардер и врач решили устроить честную олимпиаду на стероидах. Подробности