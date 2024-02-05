На главреда «Псковской губернии» завели второе уголовное дело о неисполнении обязанностей иноагента. Ранее Дениса Камалягина объявили в розыск по статье о дискредитации армии. Журналист находится за границей

Денис Камалягин (признан иноагентом) (Фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ»)

В отношении главного редактора «Псковской губернии» Дениса Камалягина (признан иноагентом) завели второе дело по ст. 330.1 Уголовного кодекса (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах), сообщает издание.

По данным «Псковской губернии», новым делом занимается следственное управление СК России по Псковской области.

Первое дело было заведено в декабре 2023 года по статье о дискредитации российских войск (280.3 УК), тогда же Камалягина объявили в розыск.

После начала военной операции на Украине в редакции «Псковской губернии» прошли обыски, а ее сайт заблокировали. Полиция объяснила свои действия поступившим анонимным сигналом о призывах сотрудников к проведению митинга против спецоперации. Камалягин и несколько журналистов «Псковской губернии» уехали за границу. В октябре 2022 года главреда издания оштрафовали на 35 тыс. руб. за дискредитацию армии.

Камалягин родился в Донецкой области в 1985 году, позднее его семья переехала в Псков. С 2003 года он работал в журналистике. Минюст включил Камалягина в реестр иностранных агентов в 2020 году. Он пытался оспорить это решение, однако суд отклонил иск. В 2021 году Роскомнадзор отказался регистрировать в качестве СМИ онлайн-версию «Псковской губернии» из-за статуса иноагента Камалягина. Суд также признал это решение законным.