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Вылетевший из Хабаровска самолет развернулся из-за неполадок

Летевший в Николаевск-на-Амуре самолет развернулся в Хабаровск из-за неполадок
Самолет «Авроры», летевший из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре, вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности. По данным РЕН ТВ и «112», после взлета у судна лопнуло лобовое стекло
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Самолет, выполняющий рейс Хабаровск — Николаевск-на-Амуре, вернулся в аэропорт вылета по технической причине, сообщили РБК в пресс-службе хабаровского аэропорта.

«В 16:04 (9:04 мск. — РБК) в аэропорт Хабаровск вернулось воздушное судно, следующее по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре, по технической причине», — говорится в сообщении. В аэропорту уточнили, что на борту находились 69 пассажиров и четыре члена экипажа, посадка прошла в штатном режиме. Самолет встретили аварийно-спасательные службы.

ТАСС со ссылкой на аэропорт Хабаровска пишет, что самолет развернулся из-за неисправности. РЕН ТВ и телеграм-канал «112» сообщают, что после взлета у него лопнуло лобовое стекло.

По данным онлайн-табло аэропорта Хабаровска, самолет DHC-8 авиакомпании «Аврора» вылетел в Николаевск-на-Амуре в 15:50 по местному времени (8:50 мск). ТАСС в аэропорту сообщили, что самолет вылетел в 14:20 (7:20 мск).

Пассажирам пообещали предоставить другой самолет через час после посадки, уточняет агентство.

Следовавший из Уфы в Омск самолет вернулся в аэропорт вылета
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Фото:UFAairport / Telegram

25 января самолет авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс Уфа — Омск, вернулся в аэропорт вылета по технической причине. Посадка прошла благополучно, пассажиры не пострадали.

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София Земляных, Виктория Хабарова Виктория Хабарова
Хабаровск самолет Аврора
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