Почти четверть россиян рассказали о наличии пассивного дохода

У большинства из тех, у кого есть пассивный доход, его размер составляет около 20% от основного. В числе самых популярных источников пассивного заработка — банковские вклады и накопительные счета

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Каждый четвертый (24%) россиянин рассказал о наличии источников пассивного дохода, размер которого у большинства из них не превышает 20% от основного. К такому выводу пришли аналитики «СберСтрахования жизни» по результатам опроса на платформе по поиску работы и подбору персонала «Работа.ру»

«У 16% респондентов есть банковский вклад или накопительный счет, 4% инвестируют в ценные бумаги, 3% сдают в аренду недвижимость, оборудование или автомобиль. А 1% опрошенных передали свои деньги в доверительное управление», — говорится в исследовании.

Директор по инвестициям «СберСтрахования жизни» Александр Тихомиров отметил, что у большинства респондентов (85%) с пассивным доходом его ежемесячный размер составляет около 20% от основного, у 7% — 20–50%, у 1% — 80–100%, еще 6% опрошенных сообщили, что пассивный доход для них является единственным источником денежных средств.

Чаще всего (42%, респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа) пассивный доход используют для создания финансовой подушки безопасности, реинвестируют средства для увеличения портфеля (36%), копят на крупные покупки (23%), откладывают на отпуск или приобретение недвижимости (по 17%), на оздоровительные и медицинские услуги и ремонт (по 10%). Еще для 9% респондентов пассивный доход является основным средством к существованию, а 3% россиян копят эти денежные средства на открытие собственного дела.

В исследовании приняли участие более 3,5 тыс. респондентов старше 18 лет из всех регионов России. Опрос был проведен в январе 2024 года.

Согласно данным Росстата, среднемесячный доход наиболее обеспеченных россиян (10%) в 2022 году составил 101,2 тыс. руб., у 10% жителей страны с самыми низкими доходами этот показатель составил 11,1 тыс. руб. Таким образом соотношение между ними достигло 9,1 раза по сравнению с 10,3 в 2021 году. В ведомстве пришли к выводу, что основным источником доходов для каждой из этих групп населения являются поступления от трудовой деятельности, однако их вклад отличается.