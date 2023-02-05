«Миссис Вселенной» впервые стала россиянка

Титул завоевала 34-летняя жительница Удмуртии Елена Максимова, всего в финал прошли 120 женщин. Конкурс «Миссис Вселенная» проводится с 2007 года среди замужних

Титул «Миссис Вселенная — 2022» завоевала россиянка Елена Максимова, сообщили РБК организаторы конкурса с российской стороны. В этом году мероприятие проходило в Софии с 30 января по 5 февраля.

«Для меня большая честь представлять страну на таком серьезном конкурсе, и я очень рада, что возвращаюсь с победой. Особенно приятно быть первой участницей, которая принесла России победу», — приводит агентство слова конкурсантки.

34-летняя Максимова родилась в деревне Гыя в Удмуртской Республике. Сейчас она живет в Ижевске, где руководит сетью языковых центров. В 2021 году она стала «Второй вице-миссис Россия — Вселенная».

Всего в финал «Миссис Вселенной» прошли 120 женщин, в том числе участницы из Китая, Японии, Индии, Белоруссии, Украины, Германии и США.

Международный конкурс красоты проводится с 2007 года, его организует болгарская компания Mrs. Universe LTD. Участвовать в нем могут замужние, разведенные или овдовевшие женщины в возрасте от 18 до 55 лет. В прошлом году победу в конкурсе одержала петербурженка Анна Кудрявцева-Сирадзе; она выступала за Грузию, поскольку Россию представляла другая конкурсантка — Ирина Рягузова из Омска. Она получила титул «Первая вице-миссис Вселенная».

В январе в Новом Орлеане прошел 71-й конкурс красоты «Мисс Вселенная». За титул боролись 84 девушки со всего мира. Победительницей стала американка филиппинского происхождения Р’Бонни Габриэл. Россию представляла Анна Линникова из Оренбурга, она не попала в финал.