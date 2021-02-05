В Барселоне предложили запретить краткосрочную аренду квартир туристам

Временные ограничения на аренду жилья сроком менее чем на 30 дней были введены в Каталонии летом 2020 года, теперь власти хотят сделать меру постоянной. Городские власти считают, что это позволит избежать «перенасыщения туристами»

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Владельцам жилья в Барселоне могут навсегда запретить сдавать квартиры и комнаты в краткосрочную аренду, с таким предложением выступила мэрия города, сообщает Bloomberg.

Инициатива будет вынесена на общественное обсуждение перед голосованием в городском совете. Если ее одобрят, каталонцы смогут сдавать квартиры только на срок от 30 дней и более. Агентство отмечает, что это одна из самых жестких мер в мире по контролю арендного жилья.

Временный запрет на аренду жилья на короткий срок был введен в Каталонии летом 2020 года. Если инициативу поддержат, мера станет постоянной.

Власти Каталонии хотят «гарантировать социальные функции жилья и избежать перенасыщения туристами, что может создать проблемы для сосуществования, повлиять на рынок жилья и нарушить внешний вид микрорайонов», цитирует агентство заявление городского совета. До того, как началась пандемия коронавируса, туристический поток в Барселону резко вырос, из-за чего сдающих квартиры обвинили в нехватке жилья и повышении арендной платы для местных жителей. Кроме того, каталонцы стали жаловаться на шум, вызванный туристами.