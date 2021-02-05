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В Барселоне предложили запретить краткосрочную аренду квартир туристам

Временные ограничения на аренду жилья сроком менее чем на 30 дней были введены в Каталонии летом 2020 года, теперь власти хотят сделать меру постоянной. Городские власти считают, что это позволит избежать «перенасыщения туристами»
Фото: Angel Garcia / Bloomberg
Фото: Angel Garcia / Bloomberg

Владельцам жилья в Барселоне могут навсегда запретить сдавать квартиры и комнаты в краткосрочную аренду, с таким предложением выступила мэрия города, сообщает Bloomberg.

Инициатива будет вынесена на общественное обсуждение перед голосованием в городском совете. Если ее одобрят, каталонцы смогут сдавать квартиры только на срок от 30 дней и более. Агентство отмечает, что это одна из самых жестких мер в мире по контролю арендного жилья.

Временный запрет на аренду жилья на короткий срок был введен в Каталонии летом 2020 года. Если инициативу поддержат, мера станет постоянной.

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Фото:Василий Шитов / ТАСС

Власти Каталонии хотят «гарантировать социальные функции жилья и избежать перенасыщения туристами, что может создать проблемы для сосуществования, повлиять на рынок жилья и нарушить внешний вид микрорайонов», цитирует агентство заявление городского совета. До того, как началась пандемия коронавируса, туристический поток в Барселону резко вырос, из-за чего сдающих квартиры обвинили в нехватке жилья и повышении арендной платы для местных жителей. Кроме того, каталонцы стали жаловаться на шум, вызванный туристами.

Если решение властей будет одобрено, оно ограничит размещение туристов через сервисы по краткосрочной аренде, подобные Airbnb. В компании опасаются, что инициатива негативно скажется на местных жителях, сдающих квартиры.

С 2011 года для краткосрочной аренды квартир в Каталонии были нужны лицензии, но три года спустя их выдачу приостановили. С 2018 года в городе действует система удостоверений личности для владельцев жилья, которая позволяет отследить, были ли допущены нарушения правил аренды.

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Автор
Наталия Анисимова
Барселона Каталония аренда жилья Airbnb
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