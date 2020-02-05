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Общество ,  
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Число жертв при сходе лавины на востоке Турции увеличилось до 23 человек

В турецкой провинции Ван в результате двух сходов лавин погибло более 20 человек, двое считаются пропавшими без вести
Фото: DHA Agency / EPA / ТАСС

В провинции Ван на востоке Турции в результате схода лавины на микроавтобус погибли 23 человека, среди них восемь полицейских и трое сотрудников пожарной службы. Об этом сообщают NTV и Milli Gazete со ссылкой на заявление губернатора региона Мехмета Эмина Бильмеза.

Ранее сообщалось минимум о пяти жертвах. По данным МВД Турции, еще 13 пострадавших с различными травмами были госпитализированы, спасателям удалось эвакуировать из-под завалов 30 человек. Сейчас под лавиной, по предварительным данным, остаются 10–15 человек. Еще двое числятся пропавшими без вести. На месте стихийного бедствия, которое произошло на трассе Ван — Бахчесарай, работают сотрудники экстренных служб из городов Хаккари, Ширнак, Битлис, Сиирт, Эрзурум и столицы — Анкары.

Инцидент произошел 4 февраля около 17:00 по местному времени (совпадает с московским). На дороге работала снегоуборочная машина, за ней двигался автобус с пассажирами. Сошедшая с горы лавина частично накрыла снегоуборочную технику и сбросила с 40-метрового обрыва микроавтобус. Водитель машины и семь пассажиров выжили и вызвали спасателей.

Поисково-спасательные работы были приостановлены около часа ночи из-за неблагоприятных погодных условий (туман и сильный снегопад) и возобновились 5 февраля в 07:00. Во время поисков произошел еще один сход лавины. В спасательной операции на месте происшествия принимали участие около 200 человек.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: лавина, Турция
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