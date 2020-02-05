В результате схода лавины на микроавтобус в Турции погибли пять человек

По меньшей мере пять человек погибли в результате схода лавина на востоке Турции. Об этом сообщает телеканал NTV.

Инцидент произошел вечером 4 февраля в провинции Ван на трассе Ван-Бахчесарай около 17:00 по московскому времени. На дороге работала снегоуборочная машина, за ней двигался автобус с пассажирами. Внезапно с горы сошла лавина, которая засыпала снегоуборочную технику и сбросила с 40-метрового обрыва микроавтобус.

По предварительным данным, в пассажирском транспорте находились от 10 до 15 человек. По словам губернатора провинции Мехмета Эмин Бильмеза, спасатели нашли тела четверых пассажиров и спасли пять человек из-под снега.

Позже Бильмез сообщил о еще двух спасенных, один из них скончался от травм. Власти считают, что под снегом могут находиться еще люди. В спасательной операции на месте происшествия принимают участие около 200 человек.

По словам водителя снегоуборщика, которому удалось выбраться из заваленной лавиной машины, в автобусе находились дети.