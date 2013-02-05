Снегопад снова удивил Москву: понедельник ничему не научил горожан. ВИДЕО

Рекордные пробки понедельника не повлияли на решение москвичей и жителей ближнего Подмосковья вновь поехать на работу на машине. Поскольку снегопад ночью не прекратился, он снова стал сюрпризом для автомобилистов.

Фото: РБК

К 08:00 во вторник в городе зафиксированы пробки на уровне 7 баллов, что выше обычного показателя для этого времени. Предполагалось, что дальше будет еще хуже, и эти предположения сбылись. В 8:30 уровень пробок достиг 8 баллов, а южная часть МКАД предсказуемо встала.

Проблема заключается в том, что на основных магистралях зафиксированы десятки ДТП, которые объясняются большим количеством выпавшего снега и близкой к нулю температурой, из-за которой на дорогах появилась наледь.

В понедельник ситуация была не лучше: пробки в городе достигали тысяч километров, а машины неаккуратных водителей неизменно уходили в занос, рискуя вылететь на тротуар.

Наземный транспорт работал неидеально, поскольку с уровнем снежного покрова не справлялись даже тяжелые троллейбусы. Видеорегистратор одного из столичных водителей зафиксировал момент, где пассажиры пытаются вытолкать троллейбус из "снежной ловушки".

Пешеходы также нарушали правила, выскакивая на проезжую часть в неположенных местах. Зачастую это объяснялось тем, что пытавшиеся спасти ситуацию на дорогах коммунальщики попросту выбрасывали снег на тротуар. Поскольку ходить в этом случае оказывалось просто негде, на проезжей части начиналось "соревнование" между людьми и машинами.