Метеорологи предупредили о мощнейшем за десять лет снегопаде в США

Мощный шторм со снегопадом, дождем, гололедицей и сильным ветром обрушится на территорию минимум 12 американских штатов. Снегопад может оказаться сильнейшим за десять лет и угрожать 62 млн человек, предупредили метеорологи

В США в ближайшие дни пройдет мощный снегопад, который может оказаться сильнейшим за последние десятилетия. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Мощный шторм, который будет сопровождаться обильным снегопадом, дождем, гололедицей, сильными порывами ветра и грозами, обрушится на территорию США протяженностью 1300 миль (2,1 тыс. км), пишет канал.

«Для некоторых это может оказаться самым сильным снегопадом за последние десять лет», — предупредили в NOAA.

Речь идет о территории как минимум 12 американских штатов. Порывы ветра, как ожидается, достигнут скорости 40 миль в час (64 км/ч), что создаст опасные условия для передвижения. Кроме того, могут возникнуть перебои с электроснабжением, передает CNN.

Непогода продержится с 4 по 6 января и по предварительным расчетам затронет, 62 млн американцев.

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