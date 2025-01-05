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Метеорологи предупредили о мощнейшем за десять лет снегопаде в США

CNN: 62 млн американцев могут пострадать из-за мощной снежной бури в США
Мощный шторм со снегопадом, дождем, гололедицей и сильным ветром обрушится на территорию минимум 12 американских штатов. Снегопад может оказаться сильнейшим за десять лет и угрожать 62 млн человек, предупредили метеорологи

В США в ближайшие дни пройдет мощный снегопад, который может оказаться сильнейшим за последние десятилетия. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Мощный шторм, который будет сопровождаться обильным снегопадом, дождем, гололедицей, сильными порывами ветра и грозами, обрушится на территорию США протяженностью 1300 миль (2,1 тыс. км), пишет канал.

«Для некоторых это может оказаться самым сильным снегопадом за последние десять лет», — предупредили в NOAA.

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Речь идет о территории как минимум 12 американских штатов. Порывы ветра, как ожидается, достигнут скорости 40 миль в час (64 км/ч), что создаст опасные условия для передвижения. Кроме того, могут возникнуть перебои с электроснабжением, передает CNN.

Непогода продержится с 4 по 6 января и по предварительным расчетам затронет, 62 млн американцев.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
снежная буря США снегопад
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