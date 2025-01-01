Появились фотографии празднования Нового года в разных городах России

Роботы и елка в машине: как россияне встретили Новый год. Фотогалерея

Роботы в красных колпаках, праздничные забеги и елки в воинской части. Как отпраздновали Новый год в разных городах России — в фотогалерее РБК