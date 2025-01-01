Роботы и елка в машине: как россияне встретили Новый год. Фотогалерея
Семья во время новогодних гуляний на Центральной площади Владивостока
Участники новогоднего забега в Якутске, где температура опустилась до -47 градусов
Робот-повар в новогоднем колпаке в Москве
Жители и гости Санкт-Петербурга слушают новогоднее обращение президента России Владимира Путина на Дворцовой площади
Празднующие в костюмах и шапках из мишуры фотографируются в Казани
Новогодний салют над городом в Сочи
Участник праздничного забега в костюме символа Нового года, Ростов-на-Дону
Горожане фотографируются на украшенной к Новому году площади Ленина, Донецк
Дед Мороз и Снегурочка во время празднования в Мариуполе
Военнослужащие группировки «Центр» наряжают елку в месте размещения войск, ДНР
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