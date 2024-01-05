Три поезда «по техническим причинам» задержались в Ярославской области

РЖД: три поезда в Москву задержали в Ярославской области по техническим причинам

Движение трех следующих в Москву поездов по техническим причинам задержалось в Ярославской области, сообщила пресс-служба филиала РЖД, Северной железной дороги (СЖД).

На момент сообщения оператора железных дорог, на 2 часа 47 мину опаздывал поезд № 375 Воркута — Москва, на 2 часа 3 минуты — поезд № 67 Абакан-Москва, на 2 часа 6 минут — поезд № 103 Ярославль — Москва.

«Также ряд пассажирских поездов следуют с задержкой от 15 до 50 минут. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим», — сообщили в СЖД и заверили, что прилагают все усилия для сокращения задержки.

На онлайн-табло Ярославского вокзала все три поезда на момент написания материала были указаны как прибывшие.

На Московском и Главном вокзалах Ярославля образовались толпы из-за задержки поездов, сообщил 76.ru со ссылкой на очевидцев. «Пассажирам, которые сейчас в поезде, просто говорят, что горит красный светофор и проехать не можем. Стояли час просто в лесу, сейчас уже 40 минут стоим под Ростовом», — рассказал изданию один из пассажиров.

Накануне, 4 января, поезд «Ласточка», следовавший из Нижнего Новгорода в Москву, прибыл в столицу с задержкой в 2,5 часа. По данным РЕН ТВ, на время остановки в поезде отключили свет и отопление. После этого состав ненадолго продолжил движение, но позднее вновь встал и еще два часа простоял у станции «Петушки»



