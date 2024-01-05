Врачи назвали риски повреждения гортани из-за чихания

При чихании в себя повышается давление в дыхательной системе. Это может привести к различного рода последствиям: разрыву барабанной перепонки, перфорации трахеи и другим осложнениям, рассказали опрошенные РБК врачи

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Перенесенные ранее заболевания, а также генетические особенности пациента влияют на предрасположенность к различным травмам при чихании в себя, рассказали врачи. Они отметили, что в отдельных случаях может произойти перфорация трахеи из-за резкого повышения давления в дыхательной системе человека.

Так они ответили на сообщения о мужчине, который повредил себе трахею после неудачного чихания. Об этом сообщил 13 декабря медицинский журнал BMJ Case Reports о мужчине, который порвал трахею в результате того, что неудачно чихнул. Инцидент произошел, когда он внезапно почувствовал непреодолимое желание чихнуть, находясь за рулем автомобиля, однако подавил позыв, зажав нос и закрыв рот. Это привело к появлению в трахее пациента отверстия размером 2х2 мм. Врачи пришли к выводу, что травма произошла из-за повышения давления в дыхательных путях, которое было в 20 раз выше обычного.

Чихание — универсальная защитная реакция, причем довольно мощная, рассказал РБК врач-терапевт и научный журналист Алексей Водовозов.

«Повышение внутригрудного давления на сомкнутую голосовую щель заканчивается выбросом воздуха под давлением 1 кПа через верхние дыхательные пути. При условии, что никаких дополнительных препятствий воздуху не создается. Если же попытаться закрыть или зажать рот или нос, то давление вырастет в 20 раз, что может привести к самым непредсказуемым последствиям», — отметил эксперт.

Врач-терапевт, семейный врач, главный врач клиники «Твой доктор» Татьяна Романенко также заявила, что механизм повреждения при чихании связан с резким повышением давления. «В 10–20 раз давление становится больше, чем при обычном чихании. Вывод — чихайте с открытым ртом, прикрываясь носовым платком или отворачиваясь», — добавила Романенко.

По ее словам, спонтанная перфорация трахеи, а именно так называется «образование дыры в трахее при чихании», встречается очень редко. В ситуации с перфорацией трахеи пациенту необходима хирургическая помощь: наложение швов для восстановления целостности трахеи, рассказала Романенко. «Период восстановления обычно занимает один-два месяца. Все зависит от индивидуальных особенностей, в первую очередь возраста пациента», — подчеркнула врач-терапевт. Она также отметила, что в предрасположенности к подобной травме имеют значение определенные генетические особенности.

В обзоре медицинской литературы с 1948 по 2018 год описано всего 52 уникальных клинических случая «чихательной» травмы, сообщил Водовозов. По его словам, травмы можно разделить на шесть основных групп по областям повреждений, а средний возраст субъектов, получивших травму от чихания, составил 40 лет, причем 81% из них были мужского пола.

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«Тридцать процентов имели предрасположенность к осложнениям чихания в виде ранее перенесенной травмы или сопутствующего нарушения дыхания. Так что возможны и пневмоторакс, и разрыв барабанной перепонки, и перфорация трахеи, и кровоизлияние в глаз, и много чего еще», — добавил врач-терапевт.

Врач высшей категории, кандидат медицинских наук, руководитель ЛОР-клиники доктора Зайцева, ведущий телеканала «Доктор» Владимир Зайцев рассказал, что при чихании в себя повышается давление и внутричерепное, и внутри носоглотки.

«Если у тебя полный нос соплей и ты чихаешь вовнутрь себя, то слизи куда деваться, если закрыт нос, если человек, чихая вовнутрь, прикрывает себе рот и ноздри, то, естественно, эта слизь летит в слуховые трубы, и развивается евстахиит — воспаление слуховых труб, а за ним следует тубоотит», — подчеркнул лор.

По его словам, если нос подкравливает и человек в этом состоянии резко чихает внутрь себя, возможно, будет кровотечение. «Но не рвется трахея. Тем более что эта история уже не на том этаже. То есть он чихает носом, носоглоткой и глоткой, а рвется у него ниже, даже не в гортаноглотке, а уже в трахее», — пояснил эксперт. Зайцев отметил, что при чихании в себя возможна вспышка артериального давления на уровне черепа, которая может привести впоследствии к микроинсульту.

«Из-за особенностей строения нашей дыхательной системы при сдерживании чихания нанести себе настолько тяжелый вред вряд ли возможно», — отмечает к.м.н. врач общей практики, руководитель отделения неотложной и экстренной помощи Европейского медицинского центра Марина Бережная.

По ее словам, чаще всего травмы все-таки обусловлены внешним воздействием. «Травма трахеи — тяжелое состояние, которое требует стационарного лечения. Что касается необходимости хирургического вмешательства, все зависит от конкретной ситуации, полностью исключить его необходимость нельзя. Но не все травмы трахеи требуют хирургического лечения — это обусловлено строением органа», — добавила врач.

Зайцев подчеркнул, что трахея имеет костный остов, хрящи трахеи, кольца трахеи, а между ними очень толстая выстилка, все окутано слизистой оболочкой. По словам эксперта, ситуация с перфорацией трахеи допустима в случае, если у пациента были бы попутные заболевания, как, например, трахеомаляция — гнойное расплавление гортани. «В случае гнойного расплавления хряща, когда уже хрящ начинает воспаляться, расползаться, что-то резкое гипотетически может привести к разрыву», — пояснил лор.

Лучше не сдерживать мощную рефлекторную реакцию, ведь организм все равно победит, отмечает Водовозов. «Чихать лучше в рукав в районе локтевого сгиба, чтобы не распространять вокруг себя частицы слизи с потенциально опасными для окружающих возбудителями — сейчас это особенно актуально», — подчеркивает врач. Если чихание подступает, а чихать никак нельзя, можно попробовать придавить пальцем кожу над верхней губой к находящейся под ней костью, добавил эксперт.