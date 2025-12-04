 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Pantone назвал цвет 2026 года

Pantone назвал цветом 2026 года нейтральный белый
Фото: pantone / X
Фото: pantone / X

Цветом 2026 года по версии Pantone назван «облачный танцор» — нейтральный белый.

«Нейтральный белый, приносящий спокойствие, ясность и творческое дыхание в шумный мир», — говорится в сообщении Pantone в X.

«Окружающая нас какофония стала подавляющей, мешая нам услышать голос нашего внутреннего «я». Cloud Dancer помогает нам сосредоточиться, избавляя от отвлекающих внешних факторов», — заявила глава Pantone Литрис Эйсман.

Институт цвета Pantone каждый год называет главный оттенок. В прошлом году им стал 17-1230 Mocha Mousse.

Материал дополняется

Валерия Доброва
Pantone
