Pantone назвал цвет 2026 года
Цветом 2026 года по версии Pantone назван «облачный танцор» — нейтральный белый.
«Нейтральный белый, приносящий спокойствие, ясность и творческое дыхание в шумный мир», — говорится в сообщении Pantone в X.
«Окружающая нас какофония стала подавляющей, мешая нам услышать голос нашего внутреннего «я». Cloud Dancer помогает нам сосредоточиться, избавляя от отвлекающих внешних факторов», — заявила глава Pantone Литрис Эйсман.
Институт цвета Pantone каждый год называет главный оттенок. В прошлом году им стал 17-1230 Mocha Mousse.
Материал дополняется
