Институт Pantone выбрал главный цвет 2020 года

Американский Институт цвета Pantone выбрал главный тренд следующего года, говорится в сообщении на сайте организации.

Цветом 2020 года станет «классический синий» — «вневременный и неизменный оттенок синего».

Это цвет «неба в сумерках», который символизирует «спокойствие, уверенность и соединение». Он подчеркивает «стремление к надежной и стабильной опоре», считают в Pantone.

https://www.instagram.com/p/B5q6iiog1Bv/

Американская компания Pantone Inc в 1963 году разработала стандартизованную систему подбора цвета, где используется цифровая идентификация цветов. Эталонные пронумерованные цвета печатают в специальном каталоге, который широко используют в дизайне и полиграфии. Институт цвета Pantone — это исследовательский центр компании, где ведут экспериментальные работы с цветами и изучают, как они влияют на моду, дизайн интерьера, полиграфию, кино.