Pantone объявил цвет года. Что значит выбор экспертов — квиз РБК
Институт цвета Pantone объявил цвет 2025 года. Им стал оттенок Cloud Dancer — нейтральный белый цвет под названием «облачный танцор».
Pantone — коммерческая типография, которая в 1963 году создала цветовую систему PANTONE MATCHING SYSTEM® (те самые плашки с оттенками, позволяющие точно выбирать, передавать и воспроизводить цвета в любой индустрии). Оттенки Pantone для разных видов печати считаются эталонами по всему миру.
Ежегодно эксперты Института цвета выбирают цвет года и объясняют, почему именно этот оттенок стал главным в году. Перед тем как его представить, специалисты в течение девяти месяцев анализируют цветовые закономерности. Они берут в расчет актуальные события в мире искусства, кинематографа и спорта, коллекции дизайнеров, политическую и экономическую обстановку. На статистику могут повлиять даже новые мультфильмы, нашумевшие истории и популярные сайты.
РБК предлагает проверить, угадаете ли вы, по какой причине те или иные оттенки Pantone признал главными в году.
Угадайте, что значат цвета года от Pantone
Начнем издалека. В 2019 году Pantone назвал цветом года «живой коралл». Что он символизировал?
Близко, но нет. Living Coral означает энергию, близость людей с окружающими и желание обрести комфорт в постоянно меняющихся условиях.
Кстати, Pantone тогда раскритиковали за выбор, так как в это время мир столкнулся с угрозой вымирания кораллов.
Все так! Living Coral означает энергию, близость людей с окружающими и желание обрести комфорт в постоянно меняющихся условиях.
Кстати, Pantone тогда раскритиковали за выбор, поскольку в это время мир уже переживал угрозу вымирания кораллов.
Было бы логично, учитывая то, что коралловые рифы находятся под угрозой исчезновения, но нет. Living Coral означает энергию, близость людей с окружающими и желание обрести комфорт в постоянно меняющихся условиях.
Не совсем, но похоже. Living Coral означал энергию, близость людей с окружающими и желание обрести комфорт в постоянно меняющихся условиях.
Кстати, Pantone тогда раскритиковали за выбор, так как в это время мир уже переживал угрозу вымирания кораллов.
С кораллом разобрались. А что означает главный цвет 2020 года?
Скорее, наоборот. Classic Blue символизирует спокойствие и уверенность, которых человечеству так недоставало в первый год пандемии коронавируса. Цвет подчеркивает «стремление к надежной и стабильной опоре», объясняли в Pantone.
Вовсе нет. Classic Blue, напротив, символизирует спокойное небо в сумерках и подчеркивает «стремление к надежной и стабильной опоре», которой человечеству так недоставало в первый год пандемии коронавируса.
Не совсем. Classic Blue, который также назвали оттенком «неба в сумерках», — про создание прочного фундамента перед вступлением в новую эру. Цвет воплощает спокойствие, уверенность и надежность — все, чего человечеству так недоставало в пандемию.
Точно! Classic Blue — про создание прочного фундамента перед вступлением в новую эру. Цвет воплощает спокойствие, уверенность и надежность — все, чего человечеству так недоставало в первый год пандемии коронавируса.
В 2021 году институт Pantone поступился правилами и выбрал сразу два цвета. Есть идеи, что они означают?
Верно. Illuminating (желтый) наполнен радостью и солнечной энергией. А Ultimate Gray (серый) символизирует надежность и устойчивость. В сочетании они дают надежду и ощущение бодрости духа, которых человечеству так не хватало в еще один ковидный год.
Нет! Illuminating (желтый) наполнен солнечной энергией, а Ultimate Gray (серый) вовсе не про серость, а про надежность и устойчивость. В сочетании они дают надежду и ощущение бодрости духа, которых людям так не хватало в еще один ковидный год.
Вы угадали один из двух! Illuminating (желтый), по мнению Pantone, действительно обозначает солнечную энергию. А вот Ultimate Gray (серый) символизирует устойчивость и надежность. В сочетании они дают людям надежду и ощущение бодрости духа.
Поэтично, но нет. Illuminating (желтый) воплощает в себе солнечную энергию. А вот Ultimate Gray (серый) символизирует надежность. В сочетании они дают надежду и ощущение бодрости духа, которых человечеству так не хватало в еще один ковидный год.
На фоне сочетания ярко-желтого и серого цвет 2022 года выглядит куда более сдержанно. Что он означает?
Да, может напоминать цвет кнопки «Пуск» в старых версиях Windows. Но на деле это Very Peri, который удачно передавал дух перемен, витавший в воздухе после долгой изоляции.
Это первый оттенок, который в Pantone создали специально для «Цвета года».
Так и есть! В Pantone цвет Very Peri сочли лучшей иллюстрацией переходного периода, в котором находится общество, и духа перемен, витавшего в воздухе после изоляции.
Это первый оттенок, который в Pantone создали специально для «Цвета года».
И было бы логично, ведь в 2022-м о переходе в метавселенные задумались целые государства! Но Very Peri назначили цветом года не поэтому. По мнению Pantone, он удачно передавал дух перемен, который витал в воздухе после долгой изоляции.
В массовой культуре фиолетовый и правда ассоциируется с магией. Но Very Peri назначили цветом 2022 года за то, что он передавал дух перемен, который витал в воздухе после изоляции.
Это первый цвет, который Pantone создал специально для «Цвета года».
А вот 2023-й в Pantone решили отметить ярко и выбрали цветом года ослепительную мадженту. Угадайте, какой метафорой описали ее суть!
Суть вы уловили правильно: Viva Magenta — про сочетание изящества с дерзкой напористостью. Но эксперты Pantone сравнили его не с поцелуем, а с «кулаком в бархатной перчатке» и назвали «нетрадиционным красным для нетрадиционного времени».
Верно! Viva Magenta — про сочетание изящества с напористостью. Эксперты Pantone сравнили его с «кулаком в бархатной перчатке» и назвали «нетрадиционным красным для нетрадиционного времени». А 2023 год — первый после пандемии — был именно таким.
Слишком по-русски. Эксперты Pantone сравнили Viva Magenta с «кулаком в бархатной перчатке» и назвали «нетрадиционным красным для нетрадиционного времени» — символом бунтарства и творчества после долгого пандемийного затишья.
Похоже, но не совсем. Эксперты Pantone сравнили Viva Magenta с «кулаком в бархатной перчатке» и назвали «нетрадиционным красным для нетрадиционного времени» — символом бунтарства и творчества после долгого пандемийного затишья.
Дерзкую мадженту в 2024-м сменил нежный Peach Fuzz. Что институт цвета имел в виду на этот раз?
Да. «Мы живем во время потрясений, и наша потребность в заботе, сочувствии и сострадании продолжает расти, поскольку мы представляем себе более мирное будущее», — говорила о цвете Peach Fuzz исполнительный директор института Pantone Леатрис Эйсман.
Никаких встрясок! Напротив, Pantone избрал цветом года Peach Fuzz как символ заботы о себе на фоне стресса. «Мы живем во время потрясений, и в результате наша потребность в заботе, сочувствии и сострадании продолжает расти», — объясняли в институте.
В каком-то смысле верно, но не до конца. Персиковый символизирует заботу о себе на фоне стресса. «Мы живем во время потрясений, и в результате наша потребность в заботе, сочувствии и сострадании продолжает расти», — объясняли в институте Pantone.
Нет, персиковый цвет символизирует заботу о себе на фоне стресса. «Мы живем во время потрясений, и в результате наша потребность в заботе, сочувствии и сострадании продолжает расти», — объясняли в институте Pantone.
Главный цвет уходящего 2025 года по версии Pantone — «мусс мокка». Почему выбрали именно его?
Так просто, но да! Mocha Mousse напоминает именно о кофе, какао, шоколаде и прочих повседневных удовольствиях. В Pantone объясняли, что искали цвет, который продолжил бы идею «персикового пуха», но с упором на стремление общества к комфорту.
Не совсем. В Pantone Mocha Mousse сравнивали с кофе, какао, шоколадом и прочими повседневными удовольствиями. В Pantone объясняли, что искали цвет, который продолжил бы идею «персикового пуха», но с упором на стремление общества к комфорту.
Не совсем. Mocha Mousse хоть и сравнивали с какао, но Pantone связывал его не столько с уютом, сколько с наслаждением. В институте объясняли, что искали цвет, который продолжил бы идею «персикового пуха», но с упором на стремление общества к комфорту.
Вовсе нет. В Pantone Mocha Mousse сравнивали с какао, кофе, шоколадом и прочими повседневными удовольствиями. В институте объясняли, что искали цвет, который продолжил бы идею «персикового пуха», но с упором на стремление общества к комфорту.
Наконец, финальный босс — цвет 2026 года. Им стал PANTONE 11-4201 Cloud Dancer — «Облачный танцор». Что символизирует молочно-белый оттенок?
Не совсем. По версии Pantone, Cloud Dancer — символ спокойствия в обществе, которое пытается заново научиться рефлексии. Воздушный цвет «создает пространство, в котором функциональность и чувства сплетаются вместе».
Нет. Cloud Dancer — скорее цвет облаков, а не бумаги. Это символ спокойствия в обществе, которое пытается заново научится рефлексии. Воздушный оттенок «создает пространство, в котором функциональность и чувства сплетаются вместе».
Нет. Хотя белый и считается роскошным цветом наравне с пурпуром и золотом, Cloud Dancer не об этом. Это символ спокойствия в обществе, воздушный оттенок «создает пространство, в котором функциональность и чувства сплетаются вместе».
Верно! Cloud Dancer — это символ спокойствия в обществе, которое пытается заново научится рефлексии. Воздушный оттенок «создает пространство, в котором функциональность и чувства сплетаются вместе».
Хотя эксперты с вами не согласны, вы имеете право на свою трактовку!
Вы разбираетесь в мировых тенденциях и их цветовом выражении.
Вы могли бы быть экспертом в Институте цвета Pantone!
