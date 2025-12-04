Pantone объявил цвет года. Что значит выбор экспертов — квиз РБК

Каждый год Институт цвета Pantone выбирает главный оттенок года. У экспертов института всегда объяснение, почему именно этот цвет становится главным в году. Угадайте, по какой причине те или иные оттенки признавались цветами года

Фото: Pantone.com

Институт цвета Pantone объявил цвет 2025 года. Им стал оттенок Cloud Dancer — нейтральный белый цвет под названием «облачный танцор».

Pantone — коммерческая типография, которая в 1963 году создала цветовую систему PANTONE MATCHING SYSTEM® (те самые плашки с оттенками, позволяющие точно выбирать, передавать и воспроизводить цвета в любой индустрии). Оттенки Pantone для разных видов печати считаются эталонами по всему миру.

Ежегодно эксперты Института цвета выбирают цвет года и объясняют, почему именно этот оттенок стал главным в году. Перед тем как его представить, специалисты в течение девяти месяцев анализируют цветовые закономерности. Они берут в расчет актуальные события в мире искусства, кинематографа и спорта, коллекции дизайнеров, политическую и экономическую обстановку. На статистику могут повлиять даже новые мультфильмы, нашумевшие истории и популярные сайты.

РБК предлагает проверить, угадаете ли вы, по какой причине те или иные оттенки Pantone признал главными в году.